আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে সুপার ফোরে খেলার: মুশতাক
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের ভাগ্য আর নিজেদের হাতে নেই। হংকংয়ের বিপক্ষে জিতলেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বড় হার খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে টাইগারদের।
এখন আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে হবে। আবার তাকিয়ে থাকতে হবে, শেষ ম্যাচে আফগানরা যেন হারে শ্রীলঙ্কার কাছে। লিটন দাসদের সুপার ফোরে খেলা তাই অনেক যদি-কিন্তুর ওপর দাঁড়িয়ে।
তবে বিশ্বাস হারাতে চান না বাংলাদেশ দলের পাকিস্তানি স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে সুপার ফোরে খেলার। কোচিং স্টাফ ও ম্যানেজমেন্ট-সবাই সেই বিশ্বাসটাই খেলোয়াড়দের মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কাজটা কঠিন নিঃসন্দেহে। অনেক যদি-কিন্তু সামনে। কিন্তু আমাদের প্রথম ম্যাচ জেতার দিকেই মনোযোগ দিতে হবে।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে মূল চ্যালেঞ্জ কী হবে? মুশতাক অনুমিতভাবেই বললেন, প্রতিপক্ষের স্পিন আক্রমণের কথা। রশিদ খানের নেতৃত্বে আফগান দলে রয়েছে একঝাঁক স্পিনার, যারা বিপদে ফেলতে পারেন যে কোনো দলকেই।
মুশতাকের কথা, ‘তাদের স্পিন ডিপার্টমেন্ট খুবই ভালো, বিশেষ করে মাঝের ওভারগুলো। যদি আমরা তাদের স্পিনকে কাউন্টার দিতে পারি এবং বোর্ডে ভালো একটা স্কোর দাঁড় করাই, তবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারব। কারণ আমাদের বোলিং আক্রমণও বেশ শক্তিশালী। আমাদের মূল চিন্তা মাঝের ওভারগুলো নিয়ে।’
এমএমআর/জেআইএম