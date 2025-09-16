সুপার ফোরে উঠতে বাংলাদেশের সামনে যে সমীকরণ
বাংলাদেশ এবার এশিয়া কাপে সেরা প্রস্তুতি নিয়ে গেছে। হংকংয়ের বিপক্ষে জয় দিয়ে শুরু করায় টাইগারদের নিয়ে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলেন সমর্থকরা। পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে সেই আশায় জল ঢেলেছে লিটন দাসের দল। এখন সুপার ফোরে ওঠার সমীকরণ অনেক যদি-কিন্তুর মধ্যে আটকে গেছে।
‘বি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) আফগানিস্তানের বিপক্ষে নামবে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে উঠতে চাইলে বাংলাদেশের সামনে প্রথম শর্ত, এই ম্যাচটি জিততেই হবে।
জিততেই কি সুপার ফোর নিশ্চিত? না। সমীকরণ আরও আছে। আজ জিতলেও পরে বাংলাদেশের তাকিয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের ম্যাচের দিকে। ওই ম্যাচে যেন শ্রীলঙ্কা জয় পায়, সেই প্রার্থনা করতে হবে। তবেই সুপার ফোরে উঠতে পারবে টাইগাররা।
বর্তমানে ২ ম্যাচে দুই জয়ে ৪ পয়েন্ট শ্রীলঙ্কার। আফগানিস্তানের এক ম্যাচে ২ পয়েন্ট। আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে হারলে তাদের ২ পয়েন্টই থাকবে। বাংলাদেশের হয়ে যাবে ৪ পয়েন্ট। সেক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে আফগানদের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা জিতলেই সুপার ফোরে উঠে যাবে টাইগাররা।
আর যদি শ্রীলঙ্কা হারে, অর্থাৎ আফগানিস্তান জিতে যায়? যদি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচটি আফগানিস্তান জেতে, তবে বাংলাদেশ আজ জিতলে শ্রীলঙ্কাসহ ৩ দলেরই পয়েন্ট সমান ৪ হবে। সেক্ষেত্রে বিবেচনায় আসবে রানরেট।
এই জায়গায় বড় বিপদে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট এখন (১.৫৪৬), আফগানিস্তানের আরও অনেক বেশি (৪.৭০০)। বাংলাদেশের রানরেট সেখানে (-০.৬৫০)। সেক্ষেত্রে আফগানদের বিপক্ষে বিশাল ব্যবধানে জেতার চেষ্টা করতে হবে টাইগারদের।
বাংলাদেশ হারলে অবশ্য কোনো সমীকরণই কাজে লাগবে না। তখন বাংলাদেশের পয়েন্ট থাকবে ২। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান নিজেদের মাঝে মুখোমুখি হওয়ার আগে দুই দলেরই পয়েন্ট হয়ে যাবে ৪। তখন দুই দলের মাঝে যারাই জিতুক বা হারুক, বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার কোনো সুযোগ থাকবে না।
এমএমআর/জেআইএম