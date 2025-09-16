  2. খেলাধুলা

পাকিস্তানের দাবি প্রত্যাখ্যান করলো আইসিসি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষ হয়েছে দুইদিন হতে চললো। এখনও তা নিয়ে আলোচনা চলছে। না, ম্যাচের ফল নিয়ে নয়। আলোচনা ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণ নিয়ে।

ম্যাচের আগে টসের সময় ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তান দলপতি সালমান আলি আগার সঙ্গে হাত মেলাননি। এমনকি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটও পাকিস্তান অধিনায়ককে সূর্যকুমারের সঙ্গে হাত না মেলাতে বলেন।

একজন ম্যাচ রেফারি কীভাবে একটি দলের পক্ষ হয়ে এমন কথা বলেন, তা নিয়েই ছিল পাকিস্তানের অভিযোগ। এশিয়া কাপের এই ম্যাচ রেফারিকে পরিবর্তনের জন্য আইসিসির কাছে আবেদন জানায় পাকিস্তান।

তবে আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। পিসিবিকে গতরাতে সেটা জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগাকে টসের সময় ভারতীয় অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন থেকে বিরত থাকতে বলার ঘটনায় পাইক্রফটের ভূমিকা নিয়ে পিসিবি অসন্তুষ্ট ছিল। তবে আইসিসি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, মাঠে থাকা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)-এর কর্মকর্তারাই নাকি পাইক্রফটকে জানিয়েছিলেন যে টসের সময় করমর্দন হবে না।

আইসিসির পাঠানো চিঠিতে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে এবং পাকিস্তানের এই ধারণা খারিজ করা হয়েছে যে, ম্যাচ রেফারি ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে কাজ করছিলেন।

ভারতীয় ক্রিকেটাররা শুধু টসের সময় নয়, ম্যাচের পরও পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি। এমনকি পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা সৌজন্যতা দেখিয়ে ভারতীয় ড্রেসিংরুমের সামনে গেলে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ভারতের এমন আচরণের প্রতিবাদে ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা।

