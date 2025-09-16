বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি২০ লড়াই: পরিসংখ্যান কী বলছে?

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি২০ লড়াই: পরিসংখ্যান কী বলছে?
বাংলাদেশের সামনে আর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই। ২০২৫ এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে টিকে থাকতে হলে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ জিততেই হবে। বাঁচামরার এই ম্যাচে কোন দল ফেবারিট? পরিসংখ্যান কী বলছে?
এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ১২ বার মুখোমুখি হয়েছে। এর মাঝে আফগানিস্তান জয় পেয়েছে ৭ বার, বাংলাদেশ ৫ বার।
২০১৪ সালে প্রথম দেখায় বাংলাদেশ জিতলেও মুখোমুখি শেষ দেখায় গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানদের কাছে হেরেছিল টাইগাররা। তবে কিংসটাউনে সেই ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। আফগানিস্তান জেতে মাত্র ৮ রানে।
এদিকে টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপে একবারই আফগানিস্তানের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। ২০২২ সালে শারজায় সে ম্যাচে ৭ উইকেটে টাইগারদের হারিয়েছিল আফগানরা।
সবশেষ চার লড়াইয়ে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সমানে সমান, দুটি করে জয় দুই দলের। এই একটা বিষয় আশা জাগালেও দুশ্চিন্তা আছে ভেন্যু নিয়ে।
কেননা আফগানিস্তানের বিপক্ষে যে পাঁচটা টি-টোয়েন্টি জিতেছে বাংলাদেশ, সবকটাই ঘরের মাঠে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের ৭ জয়ের ২টি অ্যাওয়ে ভেন্যু, ৫টি নিরপেক্ষ ভেন্যুতে।
এমএমআর/এএসএম