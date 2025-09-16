  2. খেলাধুলা

আফগানিস্তানের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ করে দিলেন কোচ ট্রট

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর। আফগানিস্তান এখন থেকেই সেই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বকাপে সাফল্যের লক্ষ্য নিয়ে আফগানিস্তানকে আরও এগিয়ে যেতে চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ করে দিলেন দলটির প্রধান কোচ জোনাথন ট্রট।

২০২২ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ট্রট আফগানিস্তানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার ঐতিহাসিক সাফল্যও এসেছে তার হাত ধরে। এবারও এশিয়া কাপে ভালো করার পাশাপাশি তিনি চান দলটি যেন ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬ সালের বিশ্বকাপে আরও বড় সাফল্য অর্জন করে।

আত্মবিশ্বাসী আফগানিস্তান

এশিয়া কাপে আজ (মঙ্গলবার) কিছুক্ষণ পর আবুধাবিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচকে সামনে রেখে ট্রট বলেন, ‘আমাদের দলে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। আমি যখন থেকে দায়িত্ব নিয়েছি, তখন থেকে বেশ কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত এসেছে। যেমন ২০২৩ সালে বাংলাদেশকে তাদের ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজে হারানো, যা আগে কখনো হয়নি। এছাড়া ২০২৪ বিশ্বকাপে সেন্ট ভিনসেন্টে ম্যাচ জয় আমাদের সেমিফাইনালে তুলে দিযেছিল, সেটিও ছিল ঐতিহাসিক।’

নতুন মাইলফলকের খোঁজে

ট্রট মনে করেন, আফগান দল সবসময় নতুন চ্যালেঞ্জে সাড়া দেয়, ‘এই দল কোনো কিছুতে ভয় পায় না। যেখানে আগে কখনো কিছু হয়নি, সেখানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। নিজেদের জন্য নতুন মানদণ্ড তৈরি করছে এবং ভবিষ্যতের খেলোয়াড়দের জন্য পথ তৈরি করছে।’

স্পিন শক্তিই ভরসা

আফগানিস্তানের স্পিন শক্তিকে বড় হাতিয়ার হিসেবে দেখছেন ট্রট। রশিদ খান, মোহাম্মদ নবি, নুর আহমদ, মুজিব-উর রহমান ও এএম গজনফর- এই স্পিন আক্রমণকে বিশ্বকাপে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। ‘আমাদের স্পিনাররা উপমহাদেশে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। শ্রীলঙ্কা এবং ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা আছে, যা কাজে লাগাতে পারবে।’

লক্ষ্য এখন শুধু বাংলাদেশ ম্যাচে

যদিও ট্রট এখন জোর দিচ্ছেন খুব বেশি দূর না তাকাতে। সামনে যে চ্যালেঞ্জ আছে, সেটা মোকাবেলা করতে, ‘এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ম্যাচ। সবাই সেটিতেই মনোযোগী।’

