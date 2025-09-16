আফগানিস্তানের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
হংকংয়ের বিপক্ষে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলেছিল আফগানিস্তান। মাঝে, লম্বা একটা বিরতি পেয়েছে রশিদ খানের দল। এরই মধ্যে হংকং তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছে। ২টি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা। অথচ আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছে তারা।
সুপার ফোরে যেতে হলে আজ আফগানিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারাতে হবে বাংলাদেশকে। তবুও সুপার ফোর নিশ্চিত হবে না টাইগারদের। কারণ, শেষ ম্যাচে যদি আবার শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দেয় আফগানরা, তখন রান রেটের হিসাব হবে।
অন্যদিকে বাংলাদেশকে যদি আজ আফগানরা হারিয়ে দিতে পারে, তাহলে আর শেষ ম্যাচের দিকে তাকাতে হবে না, এই ম্যাচেই নির্ধারণ হয়ে যাবে সুপার ফোরের লাইনআপ।
নিজেদের টিকে থাকার লড়াইয়ে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।
