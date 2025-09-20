ভারত-পাকিস্তান সুপার ফোর ম্যাচেও রেফারি পাইক্রফট
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ‘হ্যান্ডশেক বিতর্কে’ থাকা ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট আবারও সুপার ফোরে দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। রোববার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই ম্যাচ।
গত ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্বের ম্যাচে টসের সময় দুই অধিনায়ক- সালমান আগা ও সূর্যকুমার যাদবকে হাত মেলাতে নিষেধ করেছিলেন পাইক্রফট। এরপরই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তখনই পাইক্রফটের ‘তাৎক্ষণিক অপসারণ’ দাবি করেছিল; কিন্তু আইসিসি তাকে বহাল রাখে।
ঘটনার রেশ টেনে আসে পাকিস্তানের পরের ম্যাচেও। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলতে নামার আগে তারা সংবাদ সম্মেলন বাতিল করে এবং নির্ধারিত সময়ে মাঠেও পৌঁছায়নি। শেষ পর্যন্ত আইসিসির সঙ্গে বৈঠকের পর নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর খেলা শুরু হয়। টসের আগমুহূর্তেও পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে পাইক্রফটের আরেক দফা বৈঠক হয়, যা আবারও বিতর্ক সৃষ্টি করে।
এ প্রেক্ষাপটেই রোববার আবার মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। এবার সুপার ফোরে। যদিও পাইক্রফট না কে ম্যাচ রেফারি, তা ভাবতে রাজি নয় ভারত। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছেন, তাদের মনোযোগ শুধুই মাঠের খেলার দিকে।
তিনি শনিবার বলেন, ‘আমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে। আমরা তিনটি ম্যাচ খেলেছি এবং ইতিবাচক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। প্রতিবার নতুন করে শুরু করতে হবে। যে দল ভালো খেলবে তারাই জিতবে।’
ভারত শুক্রবার রাতে ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষ করে ভোরে দুবাইয়ে ফিরেছে এবং শনিবার ঐচ্ছিক অনুশীলন করার কথা রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান দল আইসিসি একাডেমিতে পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করবে ম্যাচের আগে।
