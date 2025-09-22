পাকিস্তানকে উড়িয়ে ভারতীয় দলপতি
‘এটা এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যায়ে পড়ে না’
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে একসময় বলা হতো মহারণ। মাঠে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতো, কেউ কাউকে একবিন্দু ছাড় দিতে না। তবে সেই সব এখন অতীত। চলতি এশিয়া কাপেও এই নিয়ে পরপর দুইবার অনায়াসে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিলো ভারতীয় দল।
এখন ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে যত উত্তেজনা, সব মাঠের বাইরে। কিন্তু মাঠের খেলায় ভারতের সঙ্গে একেবারেই পেরে উঠছে না পাকিস্তান। ফলে এখন আর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে ‘রাইভালরি’ মানতে নারাজ ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।
সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া জয়ের মধ্য দিয়ে সুপার-৪ পর্ব শুরু করেছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ভারত ৬ উইকেটে জিতেছে। গ্রুপ পর্বেও পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছিল ভারত।
এরই সঙ্গে ভারত এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে ১২তম বার হারিয়েছে। আর ভারত হেরেছে মাত্র ৩ বার। সেই নিরিখে ভারত ১২-৩ ব্যবধানে এগিয়ে। এই একতরফা জয়ের পর ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার (রাইভালরি) পর্যায়ে পড়ে না। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘এটাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা বন্ধ করুন।’
রাইভালরি প্রসঙ্গ আসতেই সূর্যকুমার বলেন, ‘আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি মনে করি আপনাদের এই প্রশ্নগুলি করা বন্ধ করা উচিত...প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্ট্যান্ডার্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা একই জিনিস ... একটি দল ভালো খেলুক বা না খেলুক। আমার মতে, যদি দুটি দল ১৫-২০টা ম্যাচ খেলে এবং তাদের স্কোর ৭-৭ হয় বা একটি দল ৮-৭ ব্যবধানে এগিয়ে থাকে, তবে এটিকে ভালো ক্রিকেট খেলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা হয়। ১৩-০, ১০-১...আমি জানি না পরিসংখ্যান কী...কিন্তু এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। হ্যাঁ, আমরা ওদের চেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছি।’
