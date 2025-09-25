শাহিন আফ্রিদি
‘বাংলাদেশ ভালো দল, সব বিভাগেই আমাদের ভালো খেলতে হবে’
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে একমাত্র দল হিসেবে টানা দুই দিনে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ফলে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে শরীরের ধকল সামলানোর চ্যালেঞ্জও নিতে হবে টাইগারদের।
তবে টুর্নামেন্টের সূচি এভাবেই সাজানো হয়েছে। কিছু করার নেই। বাংলাদেশ কেবল নিজেদের কাজটা করে যেতে পারে। এবং সেটা পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে নাম লেখানো।
ভারতের কাছে হারলেও এখন পর্যন্ত এশিয়া কাপে নিজেদের সেরা ক্রিকেটটাই খেলছে বাংলাদেশ। এই দলটিকে সমীহের চোখে দেখছেন অঘোষিত সেমিফাইনালের আগে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা শাহিন শাহ আফ্রিদি।
শাহিন আফ্রিদি বলেন, ‘বাংলাদেশ ভালো দল। সাম্প্রতিক সময়ে তারা ভালো ক্রিকেট খেলছে। আপনি যখন ওদের বিপক্ষে খেলবেন, প্রথমে নিজেদের দিকেই নজরটা রাখতে হবে। এমনভাবে খেলতে হবে যেন ওরা কোনো সুযোগ না পায়। সব বিভাগেই আমাদের ভালো খেলতে হবে। আমাদের চোখ এখন বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের দিকেই।’
বাংলাদেশকে হারাতে পারলে ফাইনালে সামনে পড়বে ভারত। যে ভারতের বিপক্ষে এবারের আসরে দুইবার হেরেছে পাকিস্তান। শাহিন আফ্রিদি অবশ্য এসব নিয়ে ভাবতে চান না।
তার আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ, ‘আমরা এখানে এশিয়া কাপ জিততে ও চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি। যে দলই আসুক, আমরা তৈরি আছি। যদি আল্লাহ চান, আমরা ওদের হারাব।’
