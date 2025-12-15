অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
নেপালকে উড়িয়ে সেমির পথে বাংলাদেশ
জুনিয়রদের এশিয়া কাপে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ১৫১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশের যুবারা।
দুবাইয়ের দ্য সেভেনস স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে নেপাল। বাংলাদেশের বোলারদের সাঁড়াসি বোলিংয়ে ভর করে ৩১.১ ওভারে মাত্র ১৩০ রানে অলআউট হয়ে যায় নেপালি যুব ক্রিকেট দল। জবাব দিতে নেমে জাওয়াদ আবরারের ব্যাটে ২৪.৫ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ দল।
এ নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে টানা দুই ম্যাচ জিতলো বাংলাদেশ দল। ‘বি’ গ্রুপে পূর্ণ ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে তারা। সে সঙ্গে সেমির পথেও অনেকটা এগিয়ে গেলো আজিজুল হাকিম তামিমের দল। এই গ্রুপে রয়েছে শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানও। লঙ্কানরা প্রথম ম্যাচে জয় পায়। আফগানরা হেরেছে বাংলাদেশের কাছে। গ্রুপে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামা নেপাল শুরুতে ভালো সূচনা পেয়েছিল। সাহিল প্যাটেল ও নিরাজ কুমার যাদব গড়েন ৪০ রানের জুটি। ১৮ রান করে সাহিল প্যাটেল ও ১৪ রান করে আউট হয়ে যান নিরাজ কুমার যাদব।
এরপর একে একে উইকেট হারাতে থাকে নেপালিরা। লেট মিডল অর্ডারে আশিশ লুহার এবং অভিষেক তিওয়ারি কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন। আশিশ করেন ২৩ রান এবং অভিষেক তিওয়ারি খেলেন ৩০ রানের ইনিংস। শেষ পর্যন্ত ৩১.১ ওভারে ১৩০ রানে অলআউট হয় নেপাল।
বাংলাদেশ যুব দলের হয়ে এমডি সবুজ নেন ৩ উইকেট। এছাড়া ২টি করে উইকেট নেন সাদ ইসলাম, শাহরিয়ার আহমেদ ও আজিজুল হাকিম। ১ উইকেট নেন শাহরিয়া আল আমিন।
জবাব দিতে নেমে বাংলাদেশ যুব দলও শুরুতে দুই উইকেট হারিয়ে বসে। ৫ রান করে আউট হন ওপেনার রিফাত বেগ। ওয়ানডাউনে নামা অধিনায়ক আজিজুল হাকিম আউট হন ১ রান করে। অপর ওপেনার জাওয়াদ আবরার ও চার নম্বরে নামা কালাম সিদ্দিকী ৯২ রানের অনবদ্য এক জুটি গড়ে তোলেন।
৬৬ বলে ৩৪ রান করে আউট হন কালাম সিদ্দিকী। ৬৮ বলে ৭০ রান করে অপরাজিত থাকেন অপর ওপেনার জাওয়াদ আবরার। আগের ম্যাচেও তিনি করেছিলেন ৯৬ রান। সেরা ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরাও হন জাওয়াদ।
আইএইচএস/