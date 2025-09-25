আর্সেনালের জয়ে এজের প্রথম গোল

আর্সেনালের জয়ে এজের প্রথম গোল
আর্সেনালের হয়ে নিজের প্রথম গোল করলেন ইংলিশ তারকা এবেরেচি এজে। তার গোলে লিগ ওয়ান ক্লাব পোর্ট ভেলের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জিতে কারাবাও কাপের চতুর্থ রাউন্ডে উঠে গেলো মিকেল আর্তেতার শিষ্যরা।
ম্যাচের মাত্র অষ্টম মিনিটেই গোল করেন এজে। ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে ৬০ মিলিয়ন পাউন্ডে আর্সেনালে যোগ দেওয়ার পর এটিই তার প্রথম গোল। বুকায়ো সাকার পাস থেকে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলির নিচু ক্রসে কাছ থেকে বল জালে পাঠান ইংলিশ এই মিডফিল্ডার।
শুরুতোই গোল করার কারণে ধারণা করা হয়েছিল সহজেই জয় পাবে আর্সেনাল। তবে ম্যাচের বেশিরভাগ সময় বল দখলে রেখেও (প্রথমার্ধে ৭৮ শতাংশ) স্পষ্ট সুযোগ তৈরি করতে হিমশিম খেয়েছে গানাররা।
ভ্যালি পার্কে এ শতাব্দীর সর্বোচ্চ দর্শক (১৬ হাজার ৩২৬) সামনে খেলা জমিয়ে তোলে স্বাগতিকরা। কয়েকবার আর্সেনালের রক্ষণভাগে চাপও সৃষ্টি করে তারা। তবে গোলের মুখ খুলতে পারেনি।
শেষ পর্যন্ত ৮৬তম মিনিটে লিয়ান্দ্রো ত্রোসার্ডের গোলে স্বস্তি আসে আর্সেনাল শিবিরে। উইলিয়াম সালিবার লম্বা পাস ধরে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জাল খুঁজে নেন বেলজিয়ান তারকা ত্রোসার্ড।
এ জয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো কারাবাও কাপের সেমিফাইনালে ওঠার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল আর্সেনাল।
আইএইচএস/