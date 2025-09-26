এশিয়া কাপ
ভারত–শ্রীলঙ্কার নিয়ম রক্ষার লড়াই আজ
২০২৫ এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি থেকে ইতোমধ্যেই ছিটকে গেছে শ্রীলঙ্কা। অন্যদিকে অপরাজিত ভারত নিশ্চিত করেছে ফাইনাল। ফলে সুপার ফোরের আজকের ম্যাচটি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিয়মরক্ষার লড়াই।
তবে ভারতীয় দল নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল রয়েছে অন্য জায়গায়, তাদের ব্যাটিং অর্ডারে। ভারতের শেষ দুটি ম্যাচেই দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ওমানের বিপক্ষে সাঞ্জু স্যামসনকে পাঠানো হয়েছিল তিন নম্বরে, অথচ সূর্যকুমার যাদব ব্যাটই করতে পারেননি। যদিও দল তখন হারিয়েছিল আট উইকেট। সর্বশেষ ম্যাচেও ছয় উইকেট হারানো সত্ত্বেও স্যামসনের নামই ওঠেনি স্কোরকার্ডে।
কোচ গৌতম গম্ভীর ও সূর্যকুমার ঠিক কী পরিকল্পনা করছেন, তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছে ক্রিকেট বিশ্লেষকদের কাছেও। ফলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও ভারত কেমন এক্সপেরিমেন্ট করে, তা দেখার অপেক্ষায় সবাই।
অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা কেবলই ভুগেছে অনিশ্চয়তায়। সুপার ফোরে ভারত বাদে বাকি দলগুলোর মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। কিন্তু টসে দুই ম্যাচেই হেরে যাওয়ার পর জয়ের মতো সংগ্রহ দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয়েছে লঙ্কানরা। ভারতের বিপক্ষে লড়াইয়ে এবার তাদের কেবল টস নয়, আরও অনেক কিছুই নিজেদের পক্ষে চাই।
