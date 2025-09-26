৪১ বছরে প্রথমবার এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল

৪১ বছরে প্রথমবার এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল
ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এমন একটি ম্যাচ স্বপ্নের মতো। ১৯৮৪ সালে শুরু এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি আগে। এবার যা ঘটলো। ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত আর পাকিস্তান।
যদিও ভারত-পাকিস্তান লড়াই এখন আর তেমন জমে না। তবু দুই দলের সমর্থকদের কাছে এখনও এটি বহুল আরাধ্য ম্যাচ। দুবাইয়ে রোববার শিরোপা লড়াইয়ে নামবে দুই শত্রু দেশ।
পাকিস্তান এখন পর্যন্ত এশিয়া কাপে দুটি ম্যাচ হেরেছে, দুটিই ভারতের বিপক্ষে। আর কোনো দলের বিপক্ষে তারা হারেনি। সেই ভারতের বিপক্ষেই ফাইনালে লড়তে হবে সালমান আলি আগার বাহিনীকে। যে ভারত এখন পর্যন্ত এশিয়া কাপে অপরাজিত।
এশিয়া কাপের ইতিহাসে যদিও এবার প্রথমবার ভারত ও পাকিস্তান ফাইনালে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। তবে সামগ্রিকভাবে, ভারত-পাকিস্তান একে অপরের বিপক্ষে পাঁচটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে। যার মধ্যে এগিয়ে আছে পাকিস্তান, জিতেছে তিনটিতেই।
এমএমআর