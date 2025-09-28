বিনা ভোটেই বিসিবি পরিচালক হতে যাচ্ছেন রাজ্জাক
তাদেরকে এখনই পরিচালক বলা যাবে না। কারণ, নির্বাচনী তপসিল অনুযায়ী এখনো অনেকগুলো ধাপ বাকি আছে। যেমন, আজ মাত্র মনোনয়ন পত্র জমা হয়েছে। এরপর তাতে কোন আপত্তি আছে কি না- সেট যাচাই বাছাই, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। এরপর নির্বাচন।
কিন্তু রোববার মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিনই মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে গেল তিন বিভাগে নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই। খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে নির্বাচন করার মত প্রতিদ্বন্দ্বীই নেই।
খুলনা বিভাগ থেকে জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ও সদ্য জাতীয় দলের নির্বাচক পদ থেকে সরে দাঁড়ানো আব্দুর রাজ্জাক এবং জুলফিকার আলী খান প্রার্থী।
তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। খুলনা বিভাগ থেকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত ২ জন করে পরিচালক নির্বাচিত হবেন। যেহেতু তাদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাই ধরেই নেয়া যায় রাজ্জাক ও জুলফিকার আলী খান খুলনা বিভাগ থেকে বিনা ভোটেই বিসিবি পরিচালক হতে যাচ্ছেন।
একইভাবে সিলেট ও বরিশালেও একজন করে প্রার্থী। সিলেটে সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর রাহাত শামস ছাড়া আর কোন মনোনয়ন পত্র জমা পড়েনি। একইভাবে ভোলা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাখাওয়াত হোসেনই বরিশালের একমাত্র প্রার্থী।
মোটকথা আব্দুর রাজ্জাক, জুলফিকার আলী খান , রাহাত শামস ও সাখাওয়াত হোসেনের মনোনয়নপত্র বৈধ হলেই তারাই নিজ নিজ বিভাগের পরিচালক হবেন।
তবে ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগে নির্বাচন হবে। ঢাকা বিভাগের দুটি পরিচালক পদের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল (ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর), নাজমুল আবেদিন ফাহিম (ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর) এবং রেদোয়ান বিন ফুয়াদ (জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর)।
অন্যদিকে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৪ জন করে মনোয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
