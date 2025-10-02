নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
প্রথম ওভারেই জোড়া বোল্ড মারুফার, চাপে পাকিস্তান
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মিশন শুরু হলো আজ। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। কলম্বোতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে পাকিস্তানের মেয়েরা।
তবে প্রথম ওভারেই ধাক্কা খেয়েছে তারা। বাংলাদেশের পেসার মারুফা আক্তার ওভারের পঞ্চম আর ষষ্ঠ বলে উমাইমা সোহেল ও সিদরা আমিনকে গোল্ডেন ডাকে (১ বলে ০) সাজঘরে ফিরিয়েছেন। দুজনই হয়েছেন বোল্ড।
২ রানে ২ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পাকিস্তান। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬ ওভার শেষে পাকিস্তানের সংগ্রহ ২ উইকেটে ২৬ রান।
এমএমআর