মারুফার বোলিংয়ের ভিডিও শেয়ার দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মালিঙ্গার

প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশের পেসার মারুফা আক্তার কি এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেরা ডেলিভারিটাই উপহার দিলেন? লঙ্কান পেস কিংবদন্তি লাসিথ মালিঙ্গা মনে করছেন এমনটাই।

মারুফার বোলিং দেখে এতটাই আপ্লুত হয়েছেন মালিঙ্গা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সেটা শেয়ার করেছেন। লিখেছেন, ‘নিখুঁত স্কিল। চমৎকার নিয়ন্ত্রণ। এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের সেরা ডেলিভারি।’

নারী বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।

ওই ম্যাচেই প্রথম ওভারে দুর্দান্ত দুই ইনসুইঙ্গার ডেলিভারিতে পাকিস্তানের দুই ব্যাটারকে বোল্ড করেন মারুফা। যে ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। আইসিসিও শেয়ার করেছে ভিডিও। মারুফার দুর্দান্ত বোলিং স্কিল নিয়ে পুরো ক্রিকেট বিশ্বে চলছে আলোচনা।দেখুন সেই ভিডিও

মারুফার জন্য অবশ্য এমন ডেলিভারি নতুন কিছু নয়। গত প্রায় তিন বছরে নানা সময়েই তিনি এসব দেখিয়েছেন। এমন ইনসুইং ডেলিভারিতে ব্যাটারকে আউট করেছিলেন ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও।

