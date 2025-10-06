বিসিবি নির্বাচন
পাইলট ও দেবব্রত পালের মধ্যে প্রবল লড়াইয়ের আভাস!
ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু অন্যতম হেভিওয়েট প্রার্থী সিরাজউদ্দীন মোহাম্মদ আলমগীর নির্বাচন বয়কট করলে ক্যাটাগরি-৩ এ প্রার্থী কমে দুইয়ে নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এই ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত হবেন একজন।
সার্ভিসেস, বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক ক্রিকেটার, কোয়াবসহ ৪৩ ভোটার ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন একজনকে। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র ২ জন; খালেদ মাসুদ পাইলট ও দেবব্রত পাল। এই দুই সাবেক ক্রিকেটারের মধ্যেই হবে ক্যাটাগরি-৩ এর লড়াই।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই ক্যাটাগরিতে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের পাল্লাই ভারী। জাতীয় দলের সাবেক ১৫ ক্রিকেটার, পাইলটের বড় ভোটব্যাংক। তারপরও দেবব্রত পাল একদম হেলাফেলার প্রার্থী নন। দীর্ঘদিন কোয়াবের সম্পাদক ছিলেন। পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও জড়িয়ে আছেন অনেক দিন ধরে।
নির্বাচনে দেবব্রত পাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলর। তাই তারও ভোট আছে। সব মিলিয়ে এই ক্যাটাগরির নির্বাচনটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে জানা গেছে। তারপরও সংশ্লিষ্টদের একটা বড় অংশ পাইলটকে এগিয়ে রাখার পক্ষে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হন!
এআরবি/আইএইচএস/এএমএ