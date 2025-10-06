আলোচিত এনএসসি কোটায় পরিচালক হলেন যে দু’জন

আলোচিত এনএসসি কোটায় পরিচালক হলেন যে দু’জন
নির্বাচন করেই হোক কিংবা বিনা ভোটেই হোক ক্যাটাগরি-১, ক্যাটাগরি-২ ও ক্যাটাগরি-৩ থেকে মোট ২৩ জন পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন বিসিবিতে। পাশাপাশি বোর্ডে আসবেন আরও ২ পরিচালক।
বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২৩ পরিচালক হবেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আর বাকি দুজন আসবেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোটায়, মনোনীত হিসেবে।
দেখার বিষয় ছিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোটায় বিসিবিতে পরিচালক হয়ে আসেন কোন দুজন?
সাধারনত ক্রিকেট অঙ্গনের প্রতিষ্ঠিতজনরাই ক্রীড়া পরিষদের কোটায় বোর্ডে আসেন। নাজমুল হাসান পাপনের কমিটিতে এনএসসির কোটায় বোর্ড পরিচালক হয়েছিলেন ক্রিকেট অঙ্গনের দুই পরিচিত মুখ প্রতিষ্ঠিত সংগঠক আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববি ও জালাল ইউনুস।
এরপর ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের পর ফারুক আহমেদ বোর্ডে আসেন এনএসসির কোটায়। তার সাথে এনএসসির মনোনীত প্রার্থী হয়ে পচিালক হন নাজমুল আবেদিন ফাহিম।
এরপর ফারুক আহমেদকে পরিবর্তন করে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে বোর্ড পরিচালক করা হয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে। সুতরাং, এই এনএসসির দুটি কোটা নিয়ে সবার তুমুল আগ্রহ। এই দুই কোটায় কারা আসছেন বিসিবির পরিচালক কমিটিতে?
তবে কোনো প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটার কিংবা সংগঠক নন, এবার এনএসসির কোটায় আসছেন দুজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। যার একজন হলেন এম ইশফাক আহসান ও অন্যজন ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক।
তাদের দুজনকে এনএসসি মনোনীত করেছে বিসিবির পরিচালক হিসেবে। আজ সোমবার বিসিবি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই রিটার্নিং অফিসার শেখ মোহাম্মদ জোবায়দুর রহমান ওই দুই পরিচালকের নাম ঘোষণা করেন।
আইএইচএস/