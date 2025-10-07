নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশের নারীদের আজ ইংরেজি পরীক্ষা
নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ড বড় ব্যবধানে জয় দিয়েই শুভ সূচনা করেছে নারী বিশ্বকাপে। পাকিস্তানকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে মাত্র ৬৯ রানে অলআউট করে দিয়ে ইংল্যান্ড জয় পেয়েছে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে।
গুয়াহাটিতে আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পরস্পর মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড এবং বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল একে অপরের কাছে খুব বেশি পরিচিত নয়। ২০২২ বিশ্বকাপ ছাড়া আর কখনও দুই দল মুখোমুখি হয়নি। যে কারণে ইংরেজদের বিপক্ষে আজ এক বিরল পরীক্ষার মুখোমুখি বাংলার বাঘিনীরা। বাংলাদেশ সময় আজ বিকাল সাড়ে ৩টায় শুরু হবে ম্যাচটি।
বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা ম্যাচের আগের দিন বলেছেন, ‘এই মঞ্চেই আমাদের নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করতে হবে, যাতে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দলগুলো ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে খেলতে আগ্রহী হয়।’
নিগার সুলতানা জ্যোতির কথা অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মত দলগুলো বাংলাদেশের সঙ্গে খেলতে চায় না বলেই তাদের বিপক্ষে ম্যাচ এত কম। বিশ্বকাপই হলো বড় একটা মঞ্চ, যেখানে নিজেদের প্রমাণ করতে পারলে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মত দলগুলো তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিচ বা বহুজাতিক টুর্নামেন্ট খেলতে আগ্রহী হবে।
২০২৫-২৯ সালের ভবিষ্যৎ সফর সূচি অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড সফর করবে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলতে। তখন হয়তো এই ম্যাচগুলোতে আর ‘বিরল’ বলে কিছু থাকবে না।
সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের বিচারে দু’দলই এই ম্যাচে মাঠে নামছে জয় নিয়ে। তবে এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের বহুমুখী আক্রমণ হতে পারে বাংলাদেশের ব্যাটারদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তবে যদি উইকেট স্পিন সহায়ক হয়, তাহলে নাহিদা আখতারের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের স্পিন আক্রমণ ইংল্যান্ডকে বিপদে ফেলতে পারে।
ইংল্যান্ড দলের খেলোয়াড় চার্লি ডিন বলেন, ‘উপমহাদেশের কন্ডিশনে বাড়তি স্পিনের সুযোগ থাকে। আমি রিভার্স সুইপ ও বিভিন্ন শট অনুশীলন করছি যাতে প্রয়োজনে সেগুলো কাজে লাগাতে পারি।’
বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা বলেন, ‘আমাদের বিশ্লেষক দল থেকে আমরা অনেক তথ্য পেয়েছি। আমরা আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে চাই, নাম দেখে নয়। পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামব।’
যে দু’জনকে নিয়ে আলোচনা
ইংল্যান্ডের এমা ল্যাম্ব নতুন ভূমিকায় মানিয়ে নিচ্ছেন। ওপেনার হিসেবে একমাত্র সেঞ্চুরি করা এই ব্যাটার এবার খেলছেন মিডল অর্ডারে, মাঝে মাঝে অফস্পিনও করছেন।
বাংলাদেশের তরুণ পেসার মারুফা আখতার পাকিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর আবারও আলোচনায়। অনুশীলনে পূর্ণ উদ্যমে বল করেছেন, এমনকি অধিনায়ক নিগারকেও এক পর্যায়ে বোল্ড করেছেন। নতুন বলে সুইং ও গতি দিয়ে তিনি হতে পারেন ইংল্যান্ডের উদ্বোধনী জুটির জন্য বড় হুমকি।
সম্ভাব্য একাদশ
ইংল্যান্ড: ট্যামি বিউমন্ট, অ্যামি জোন্স (উইকেটকিপার), হিদার নাইট, ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট (অধিনায়ক), সোফিয়া ডানকলে, এমা ল্যাম্ব, অ্যালিস ক্যাপসি, চার্লি ডিন, সোফি একলেস্টোন, লিনসি স্মিথ, লরেন বেল।
বাংলাদেশ: ফারজানা হক, রুবিয়া হায়দার, শারমিন আখতার, নিগার সুলতানা (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), সোবহানা মোস্তারী, স্বর্ণা আখতার, ফাহিমা খাতুন, নাহিদা আখতার, রাবেয়া খান, মারুফা আখতার, নিশিতা আখতার নিশি/সানজিদা আখতার মেঘলা।
আইএইচএস/