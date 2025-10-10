নারী বিশ্বকাপ
চাপে নিউজিল্যান্ড আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ, আজ হবে কি ইতিহাস?
দুই ম্যাচ খেলেই নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে টিকে থাকার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে নিউজিল্যান্ড। অধিনায়ক সোফি ডিভাইনের দুর্দান্ত দুটি ইনিংসও দলকে বাঁচাতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টানা দুই হারে টুর্নামেন্টে চাপে কিউইরা। আজ (শুক্রবার) তাদের সামনে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ। গুয়াহাটিতে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায়।
বিশ্বকাপের আগে টানা ছয় মাস কোনো ওয়ানডে না খেলার খেসারত দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। প্রস্তুতি ম্যাচেও ভারত ও ভারত ‘এ’-এর বিপক্ষে হেরেছিল তারা। মাঠে নামার পরও একই চিত্র, ব্যাটিংয়ে ডিভাইন একাই লড়ছেন (এখন পর্যন্ত দলের মোট রান-এর ৪২% এসেছে তার ব্যাট থেকে। অন্যদিকে দলের বাকি ব্যাটাররা ছন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না, বোলাররাও ধারহীন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সাতটি মিসফিল্ড দলের আত্মবিশ্বাসহীনতা স্পষ্ট করেছে।
অন্যদিকে বাংলাদেশ দল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছন্দে। পাকিস্তানকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে নিগার সুলতানাদের দল। ব্যাটিং এখনো পুরোপুরি জ্বলে না উঠলেও বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করছে মেয়েরা। নতুন বলে নিয়মিত সাফল্য এনে দিচ্ছেন তরুণ পেসার মারুফা আক্তার, আর মাঝের ওভারে স্পিন ত্রয়ী নাহিদা আক্তার, ফাহিমা খাতুন ও রাবেয়া খান প্রতিপক্ষকে বেঁধে রাখছেন।
নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ প্রায় পুরোই ডানহাতি ব্যাটারদের নিয়ে গঠিত (ব্রুক হলিডে একমাত্র বাঁহাতি), তাই নাহিদা আক্তারের বাঁহাতি স্পিন ও ফাহিমা-রাবেয়ার লেগ স্পিন তাদের বড় চ্যালেঞ্জে ফেলতে পারে।
২০২২ সালে দুই দলের আগের দুই মুখোমুখি লড়াইয়ে সহজ জয় পেয়েছিল নিউজিল্যান্ড, কিন্তু এবার পরিস্থিতি আলাদা। গুয়াহাটিতে এই ম্যাচে স্পিন-সহায়ক কন্ডিশন কাজে লাগাতে মুখিয়ে আছে বাংলাদেশ। তাছাড়া এই মাঠে ইতিমধ্যেই একটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে তারা, যা তাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে।
টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে জয়ের বিকল্প নেই নিউজিল্যান্ডের সামনে, আর বাংলাদেশ চাইবে ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো তাদের হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখতে।
এমএমআর/এএসএম