ফলোঅনে পড়ে পরাজয় এড়াতে লড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
প্রথম টেস্টে ১৪০ রানের বড় ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে ভারত। দ্বিতীয় টেস্টেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয়ের দিকে এগুচ্ছে তারা। দিল্লি টেস্টে ভারতের করা ৫১৮ রানের বিপরীতে প্রথম ইনিংসে ২৪৮ রানে অলআউট হয়েছে ক্যারিবীয়রা।

২৭০ রানে পিছিয়ে সফরকারীরা। এ কারণে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে নিজেরা ব্যাট করতে না নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলোঅন করালো। এর অর্থ, ২৭০ রানের মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসেও যদি বেধে রাখা যায় রস্টোন চেজের দলকে, তাহলে ইনিংস ব্যবধানে জয় পাবে ভারতীয়রা। আর যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিছু লিডও নেয়, তবুও সেটা খুব বেশি বড় হওয়ার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে রান তাড়া করতে নেমে সহজেই জিতে যাবে শুভমান গিলরা।

দিল্লি টেস্টে ভারতের ৫ উইকেট হারিয়ে করা ৫১৮ রানের জবাব দিতে নেমে প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয়েছে ২৪৮ রানে। ক্যারিবীয় ব্যাটারদের কেউ খুব বেশি দাঁড়াতে পারেননি ভারতীয় বোলারদের সামনে।

সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন অ্যালিক আথানাজ। ৩৬ রান করেন শাই হোপ। ৩৪ রান করেন তেগনারায়ন চন্দরপল। ২৩ রান করেন খ্যারি পিয়েরে। ২১ রান করেন তেবিন ইমরাক। ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন অ্যান্ডারসন ফিলিপ।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী ছিলেন কুলদিপ যাদব। ২৬.৫ বলে ৮২ রান দিয়ে তিনি নেন ৫ উইকেট। ৩ উইকেট নেন রবিন্দ্র জাদেজা। ১টি করে উইকেট নেন জসপ্রিত বুমরাহ ও মোহাম্মদ সিরাজ।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে এ রিপোর্ট লেখার সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ৮.৩ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ১৭। ১০ রান করে আউট হয়ে যান তেগনারায়ন চন্দরপল। ৭ রানে ব্যাট করছেন জন ক্যাম্পবেল। এখনও ইনিংস পরাজয় এড়াতে ক্যারিবীয়দের প্রয়োজন ২৫৩ রান।

