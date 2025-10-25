ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন জেমিসন

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন জেমিসন
ইনজুরির কারণে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার কাইল জেমিসন। শনিবার বে ওভালে অনুশীলনের সময় ৩০ বছর বয়সী এই পেসার হঠাৎ ঘাড়ের পেছনে ব্যথা অনুভব করেন।
তার পুরনো চোট— বিশেষ করে পিঠের অস্ত্রোপচারের পরের স্ট্রেস ফ্র্যাকশ্চারের কারণে সতর্কতার অংশ হিসেবে তাকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউজিল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট। লক্ষ্য রাখা হচ্ছে নভেম্বর মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে তাকে ফেরানো।
নিউজিল্যান্ড কোচ রব ওয়াল্টার বলেছেন, ‘কাইল আজ বোলিংয়ের পর পার্শ্বে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করেছে। গ্রীষ্ম মৌসুমের এই পর্যায়ে আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে সে এই ওয়ানডে সিরিজে না খেলুক, যাতে নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারে।’
জেমিসন আরও পরীক্ষার জন্য নিজের শহর ক্রাইস্টচার্চে ফিরে যাচ্ছেন। ওয়াল্টার জানিয়েছেন, ফোর্ড ট্রফির প্রথম রাউন্ড শেষে জেমিসনের বদলি খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হবে।
গত মাসে ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জেমিসন বলেছিলেন, তিনি নিজের শরীরের যত্ন নেওয়ায় এখন অতিমাত্রায় সতর্ক, বিশেষ করে ২০২৪ সালে হওয়া স্ট্রেস ফ্র্যাকশ্চারের পর থেকে। হাই পারফরম্যান্স কোচ চেলসি লেন ও ম্যাট ড্যালো’র তত্ত্বাবধানে তার বোলিং প্রোগ্রাম চলছে, যারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের অংশ না হলেও তার ফিটনেস মনিটর করছেন।
জেমিসনের ভাষায়, ‘তারা দারুণভাবে কাজ করছে ক্রীড়াবিদদের পুনর্গঠনে ও বায়োমেকানিক্সের ভারসাম্য ঠিক রাখতে। তারা আমার শরীরের চলন, জিম প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে বোলিং লোড— সব কিছুই পর্যবেক্ষণ করে। প্রতিদিনের বোলিং শেষে আমি তাদের সঙ্গে বিশ্লেষণ করি। পুরো ট্রেনিং ও বিশ্রামের ক্যালেন্ডার তাদের মাধ্যমেই তৈরি হয়।’
আইএইচএস/