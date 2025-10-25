সাত বছর পর জিম্বাবুয়ে দলে ফিরলেন গ্রায়েম ক্রেমার

সাত বছর পর জিম্বাবুয়ে দলে ফিরলেন গ্রায়েম ক্রেমার
সাত বছর পর আবারও জিম্বাবুয়ের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে যাচ্ছেন সাবেক অধিনায়ক ও লেগ স্পিনার গ্রায়েম ক্রেমার। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ঘোষিত জিম্বাবুয়ে দলে জায়গা পেয়েছেন ৩৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। সিরিজটি শুরু হবে ২৯ অক্টোবর, হারারে স্পোর্টস ক্লাবে।
ক্রেমার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন ২০১৮ সালে। এরপর ক্রিকেট ছেড়ে তিনি পেশা বদল করে গলফে যোগ দেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে স্থায়ী হন, যেখানে তার স্ত্রী মার্না একজন এয়ারলাইন্সের পাইলট হিসেবে কর্মরত। তবে চলতি বছরের শুরুতে তিনি জিম্বাবুয়ে ফিরে আসেন এবং পূনরায় ক্লাব ক্রিকেটে অংশ নিতে শুরু করেন। মূলত জাতীয় দলে ফেরাই লক্ষ্য ছিল তার।
অবশেষে তার লক্ষ্য পূরণ হতে যাচ্ছে। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, আফ্রিকা আঞ্চলিক বাছাইপর্বে অপরাজিত থাকা সেই দলেই আস্থা রেখেছেন নির্বাচকরা। কেবলমাত্র একটিই পরিবর্তন — ফাস্ট বোলার ট্রেভর গওয়ান্দুর জায়গায় ফিরেছেন গ্রায়েম ক্রেমার। তবে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শন উইলিয়ামস ব্যক্তিগত কারণে এখনও অনুপস্থিত থাকছেন।
সিরিজের তিনটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে হারারেতে, প্রথম টি-টোয়েন্টি- ২৯ অক্টোবর, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি- ৩১ অক্টোবর, তৃতীয়টি-টোয়েন্টি- ২ নভেম্বর। প্রসঙ্গতঃ ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়, যেখানে ২০টি দল অংশ নেবে। টুর্নামেন্টটি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
জিম্বাবুয়ে টি-টোয়েন্টি দল
সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, গ্রায়েম ক্রেমার, ব্র্যাড ইভান্স, ক্লাইভ মাদান্দে, তিনোতেন্ডা মাপোসা, তাদিওয়ানাশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, টনি মুনইওঙ্গা, তাশিঙ্গা মুসেকিওয়া, ব্লেসিং মুজারাবানি, ডিওন মায়ার্স, রিচার্ড এনগারাভা, ব্রেন্ডন টেলর।
আইএইচএস/