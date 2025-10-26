  2. খেলাধুলা

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, তবে বৃষ্টিতে খেলাই শুরু হয়নি

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, তবে বৃষ্টিতে খেলাই শুরু হয়নি

গ্রুপ পর্বের খেলা বাকি আর একটি। শেষ ম্যাচে মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ দেশ ভারত এবং বাংলাদেশ। আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। বাংলাদেশ জয় দিয়ে শুরু করলেও পরে আর কোনো ম্যাচে জয় পায়নি। বেশ কয়েকটি ম্যাচ জিততে জিততে হেরে গেছে। ফলে টেবিলের সবচেয়ে তলানীর দলটিই এখন বাংলাদেশ।

শেষ ম্যাচে শক্তিশালী ভারতের মুখোমুখি। এ ম্যাচে কেমন করবে বাংলাদেশের নারীরা? এমন ভাবনা-চিন্তা ভক্তদের মধ্যে। যদিও ভারতের সামনে দাঁড়ানোর মত শক্তি এবং সামর্থ্য নেই নিগার সুলতানা জৌতিদের।

এমন পরিস্থিতিতে নবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিযামে টস জিতলেন ভারত অীধিনায়ক হারমানপ্রিত কউর। টস জিতেই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন বাংলাদেশকে।

তবে, বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টায় খেলা শুরুর কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে এখনও খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বিস্তারিত আসছে...

আইএইচএস

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।