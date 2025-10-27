রিশাদকে নিয়ে অনেক আশা অধিনায়ক লিটন দাসের

রিশাদকে নিয়ে অনেক আশা অধিনায়ক লিটন দাসের
তিনি পারেন। বল ও বাট হাতে দলকে সার্ভিস দেয়ার সামর্থ্য আছে রিশাদ হোসেনের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে শেরে বাংলার কালো রংয়ের স্লথথ গতির পিচে ওয়ানডে সিরিজে ব্যাটে- বলে সমান নৈপুণ্য দেখিয়ে এ লেগস্পিনার হয়েছেন সিরিজ সেরা পারফরমার।
৩ ম্যাচে (১৩ বলে ২৬, ১৪ বলে ৩৯ ও ৩) ৬৮ রান করার পাশাপাশি বল হাতে লেগস্পিন ও গুগলির জাদুকরি ভেলকিতে প্রদর্শনীতে তুলে নিয়েছেন (৬/৩৫, ৩/৪২, ৩/৫৪) ১২ উইকেট। শেরে বাংলার স্লো, লো ও টার্নিং পিচেও ব্যাট হাতে নিচের দিকে নেমে হাত খুলে খেলে বিশাল বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে রিশাদ দেখিয়ে দিয়েছেন প্রতিকুল পরিবেশেও আমার ব্যাট সচল।
আর বল হাতে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৩৫ রানে ৬ উইকেটের পতন ঘটিয়ে রিশাদ জানিয়ে দিয়েছেন টার্নিং পিচে তিনি কতটা বিপজ্জনক হতে পারেন? শুধু সিরিজ সেরা পারফরমার হওয়াই নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে ২-১-এ সিরিজ বিজয়ে রিশাদ রেখেছেন অগ্রণী ভূমিকা। প্রথম ম্যাচে তার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সটিই (১৩ বলে ২৬ ও ৬/৩৫) ছিল আসলে ম্যাচ জয়ের মূল উপাদান।
শেষ ম্যাচটি পাওয়ার প্লে’তে গড়ালেও নির্ধারিত ২০ ওভারে রিশাদের পারফরমেন্স ছিল দুর্দান্ত (১৪ বলে ৩৯ আর ৩/৫৪)। মোটকথা ক্যারিবীয়দের সাথে ওয়ানডে সিরিজ বিজয়ের অন্যতম রূপকার রিশাদ। তার এই সিরিজ নির্ধারণী ভূমিকা সবার নজর কেড়েছে।
সবার প্রশংসাধন্য রিশাদ হোসেন। তার প্রতি প্রত্যাশাও বেড়েছে সবার। অধিনায়ক লিটন দাসও রিশাদকে টিম বাংলাদেশের সম্পদ বলে মনে করেন এবং পরিষ্কার বলে দিয়ে অধিনায়ক হিসেবে রিশাদের কাছে তার প্রত্যাশাও অনেক। লিটন দাসের অনুভব, রিশাদ ব্যাট ও বল হাতে ভাল করলে দল উপকৃত হয়। টিম পারফরমেন্স উন্নত হয়। তবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে রিশাদকে ব্যাটিংয়ে আরও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ লিটনের।
চট্টগ্রামে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে প্রেস কনফারেন্সে রিশাদকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন বলেন, ‘আমি রিশাদকে যেভাবে দেখে আসছি এতদিন ধরে, সে বাংলাদেশের জন্য সে একটা বিগ অ্যাসেট। সে যখনই ভালো বল করে, বাংলাদেশ টিম অনেক টপে থাকে। পাশাপাশি তার ব্যাটিংটাও দরকার। পুরা বাংলাদেশ টিমের কাছে রিশাদের পারফরমেন্সটা খুব দরকার।’
তবে নিকট অতীতে রিশাদের ব্যাটিং পারফরমেন্স ততটা ভাল হয়নি। শেষ ৪ ইনিংসে তার সংগ্রহ মোটে (২, ১৬*, ১৪*, ২) ৩৪। সে পরিসংখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করে টাইগার ক্যাপ্টেন বলেন, নিকট অতীতে দেখবেন রিশাদ টি-টোয়েন্টিতে খুব একটা ভালো ব্যাটিং করে নাই। বাট আই হোপ যে ও এই জিনিসটা বুঝবে এবং নিজের থেকে ওয়ার্কআউট করে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে কিছু দিবে।
আইএইচএস/