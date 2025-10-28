বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে আগ্রহী ১০ করপোরেট হাউজ
গতকাল ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছিল মাত্র দুটি। একটি ঢাকার পক্ষে। আর অন্যটি কুমিল্লার পক্ষে। আজ ২৮ অক্টোবর শেষদিনে আরও ৮টি আগ্রহী করপোরেট হাউজ আবেদন করেছে বিপিএল-২০২৫’র ফ্র্যাঞ্চাইজি স্বত্ব কিনতে।
আগেই জানা, আজ ২৮ অক্টোবর ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি স্বত্বের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এরই মধ্যে জানা হয়ে গেছে, মোট ১০টি করপোরেট হাউজ আগ্রহ প্রকাশ করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি স্বত্ব কিনতে।
আসুন জেনে নেয়া যাক, কোন কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোন কোন দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে আগ্রহী হয়ে আবেদন করেছে।
বলে রাখা ভাল, এবারের বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি স্বত্ব পাওয়ার পূর্বশর্ত বা ক্রাইটেরিয়াও সেট করে দিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। প্রাথমিকভাবে ২ কোটি টাকা দিতে হবে ফ্র্যাঞ্চাইজি স্বত্ব কিনতে। এর বাইরে ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে দেখাতে হবে ১০ কোটি টাকা। অবশ্য এবার বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল ফ্র্যাঞ্চাইজি গুলোকে লভ্যাংশও দেবে।
টিকিট, মিডিয়া আর মাঠের বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের ১৫ শতাংশ দলগুলোর মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। এছাড়া প্রতি ম্যাচের ৩০ মিনিট করে প্রতি দলের বিজ্ঞাপনও দেয়া যাবে।
এবারের আগ্রহী ফ্র্যাঞ্চাইজিরা হলো
রংপুর রাইডার্স - বসুন্ধরা গ্রুপ
ঢাকা ক্যাপিটালস - রিমার্ক হারলান
কুমিল্লা ফাইটার্স - এসএস গ্রুপ
চিটাগাং কিংস - এসকিউ স্পোর্টস
রাজশাহী - নাবিল গ্রুপ
রাজশাহী কিংস - দেশ ট্রাভেলস
বরিশাল - আকাশবাড়ি হলিডে
সিলেট স্ট্রাইকার্স - ক্রিকেট উইথ সামি
নোয়াখালি - বাংলা মার্ক
এআরবি/আইএইচএস