এক ম্যাচ হাতে রেখেই ইংল্যান্ডকে সিরিজ হারালো নিউজিল্যান্ড

প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে কঠিন অভিজ্ঞতার মুখে পড়লো ইংল্যান্ড। এক ম্যাচ হাতে রেখেই তাদের ওয়ানডে সিরিজ হারালো স্বাগতিক দল। সেডন পার্কে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ইংলিশদের ৫ উইকেটে হারিয়েছে কিউইরা।

আরও একবার ব্যাটিংটা ভুগিয়েছে ইংল্যান্ডকে। আগের ম্যাচে তবু দুইশ পার করেছিল, এবার ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানেই গুটিয়ে যায় ইংলিশরা।

কিউই বোলারদের তোপে কেউ ফিফটিও করতে পারেননি। ৪২ রান আসে আট নম্বর ব্যাটার জেমি ওভারটনের ব্যাট থেকে। ৩৪ করেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক।

নিউজিল্যান্ড পেসার ব্লেয়ার টিকনার ৩৪ রান দিয়ে শিকার করেন ৪টি উইকেট। ২ উইকেট নাথান স্মিথের।

জবাবে ৪২ রানে ২ উইকেট হারালেও রাচিন রাবিন্দ্রা আর ড্যারিল মিচেলের জোড়া হাফসেঞ্চুরিতে জয় পেতে তেমন কষ্ট হয়নি নিউজিল্যান্ডের। রাবিন্দ্র ৫৪ রানে আউট হন। ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন মিচেল।

