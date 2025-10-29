টাইগার একাদশে এক পরিবর্তন
চট্টগ্রামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে নামছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে হারলে সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যাবে টাইগারদের।
গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান, দলে ঢুকেছেন জাকের আলী অনিক।
বাংলাদেশ একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, জাকের আলী, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্রেন্ডন কিংস, অলিক আথানাজে, শাই হোপ (অধিনায়ক), রস্টন চেজ, শেরফান রাদারফোর্ড, রভম্যান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেন, খারি পিয়েরি, জেইডেন সিলস।
