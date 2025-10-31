  2. খেলাধুলা

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি আজ

হোয়াইটওয়াশ লজ্জা এড়াতে পারবে বাংলাদেশ?

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৫ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
হোয়াইটওয়াশ লজ্জা এড়াতে পারবে বাংলাদেশ?

এরই মধ্যে সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। তবে বাংলাদেশের জন্য এই ম্যাচটি লজ্জা এড়ানোর মিশন। আজ (শুক্রবার) হারলে যে হোয়াইটওয়াশ হতে হবে লিটন দাসের দলকে। ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।

সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতে নিয়েছে যথাক্রমে ১৬ ও ১৪ রানের ব্যবধানে। দুই ম্যাচেই বাংলাদেশ হেরেছে ব্যাটারদের ব্যর্থতায়।

ব্যাটিং লাইন-আপ এখনো নিয়মিত ভালো ফর্মে নেই; গত ম্যাচগুলিতে উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স এসেছে খুবই সীমিত পরিসরে। সবশেষ ম্যাচে ফিফটি হাঁকান তানজিদ হাসান তামিম। বাকিরা কেউই তেমন সুবিধা করতে পারেননি।

ইতিমধ্যে সিরিজে ২-০ লিড নিয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদের ওপর চাপ নেই, ফলে এই ম্যাচে নতুনদের সুযোগ দিতে পারে অথবা রোটেশন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। যা বাংলাদেশের জন্য প্লাস পয়েন্ট হতে পারে।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।