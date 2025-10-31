মারুফার পোস্টে যা লিখলেন ভারতকে ফাইনালে তোলা জেমিমাহ
যেন অসাধ্য সাধন করলেন জেমিমাহ রদ্রিগেজ। নারী বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ৩৩৮ রানের সংগ্রহ টপকে বিশ্বরেকর্ড গড়ে জিতেছে ভারত। ভারতকে ফাইনালে তোলার নায়ক ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলা জেমিমাহ।
জেমিমাহর ইনিংসে হয়েছে ইতিহাস। চারদিক থেকে প্রশংসায় ভাসছেন ভারতীয় এই ব্যাটার। বাদ যাননি বাংলাদেশ নারী দলের পেস সেনসেশন মারুফা আক্তারও।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘জেমি দিদি, আপনি আমাদের কি দারুণ একটি ম্যাচ উপহার দিলেন! সত্যি বলতে, অনুভূতি জানানোর ভাষা নেই। সবসময় আপনার জন্য প্রার্থনা করি। আপনি যেন আপনার দলকে এভাবেই এগিয়ে নিতে পারেন এবং আরও বড় সাফল্য পান। ফাইনাল ম্যাচে আপনার জন্য শুভকামনা ও প্রার্থনা থাকবে।’
View this post on Instagram
মারুফার এই পোস্ট নজর এড়ায়নি জেমিমাহর। জবাব দিতে গিয়ে তিনি উল্টো প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বাংলাদেশি পেসারকে। জেমিমাহ লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ মারুফা। তুমি নিজেই অনেক বড় প্রেরণা। তুমি যা করেছো, বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বের অনেক নারীকে সেটা অনুপ্রাণিত করে।’
