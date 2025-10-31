একাই ব্যাট করলেন তামিম, বাকিরা ছিলেন আসা-যাওয়ার মিছিলে

একাই ব্যাট করলেন তামিম, বাকিরা ছিলেন আসা-যাওয়ার মিছিলে
বাংলাদেশের ব্যাটাররা কী গণহারে ব্যাটিং ভুলে গেলেন! ওয়ানডে সিরিজে টালমাটাল ব্যাটিং সত্ত্বেও ২-১ ব্যবধানে জয়ের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজে একেবারেই খেই হারিয়েছে টাইগাররা। যে দলটি টানা ৭টি সিরিজে হারলো, তারাই কি না বাংলাদেশে এসে ছন্দ ফিরে পেলো। সিরিজ জয়ের পাশাপাশি স্বাগতিক বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশের পথে রয়েছে।
টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ অলআউট হয় ১৫১ রানে। সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেন তানজিদ হাসান তামিম।
২য় ম্যাচের মত শেষ টি-টোয়েন্টিতেও ক্যারিবীয়দের সামনে একা লড়াই করলেন তানজিদ হাসান তামিম। দ্বিতীয় ম্যাচে ১৩৫ রান করেছিল টাইগাররা। সর্বোচ্চ ৬১ রান করেছিলেন তানজিদ তামিম।
দ্বিতীয় ম্যাচেও একই অবস্থা। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ক্যারিবীয় বোলারদের সামনে একাই লড়লেন তানজিদ হাসান তামিম। ৬২ বলে সর্বোচ্চ ৮৯ রান আসে তার ব্যাট থেকে। ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করে সাইফ হাসানকে চার নম্বরে নামিয়ে কোনো লাভ হলো না। তবুও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ রান করেছেন তিনি। বাকি ব্যাটাররা দুই অংকের ঘরই স্পর্শ করতে পারেননি।
পারভেজ হোসেন ইমন ৯ রান, লিটন দাস ৬ রান, রিশাদ হাসান ৩ রান, নুরুল হাসান সোহান ১ রান, নাসুম আহমেদ ১ রান, জাকের আলী অনিক ৫ রান, মেহেদী হাসান ও শরিফুল ইসলাম শূন্য রানে আউট হন।
শেষ পর্যন্ত ইনিংসের একেবারে শেষ বলে গিয়ে অলআউট হয় বাংলাদেশ, ১৫১ রানে। ক্যারিবীয় বোলার রোমারিও শেফার্ড সর্বোচ্চ ৩ উইকেট, ২টি করে উইকেট নেন জেসন হোল্ডার, খ্যারি পিয়েরে।
আইএইচএস/এএসএম