দ্বিতীয় ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিধ্বস্ত করলো পাকিস্তান

দ্বিতীয় ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিধ্বস্ত করলো পাকিস্তান
প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৫৫ রানের বিশাল ব্যাবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় ম্যাচেই সেই পাকিস্তানের উল্টো চেহারা দেখলো দক্ষিণ আফ্রিকা। লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে রীতিমত বিধ্বস্ত করেছে সালমান আগার দল।
প্রথমে ব্যাট করা দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১১০ রানে অলআউট করে দিয়েছে পাকিস্তান। জবাব দিতে নেমে ১৩.১ ওভারেই (৪১ বল হাতে রেখে) ১ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান।
টস জিতে প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠায় পাকিস্তান। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটিংয়ের ওপর ঝড় তুলতে শুরু করেন সালমান মির্জা ও নাসিম শাহ। রিজা হেন্ডরিক্স শূন্য রানে, কুইন্টন ডি কক ও টনি ডি জর্জি আউট হন ৭টি করে রান।
দক্ষিণ আফ্রিকান ইনিংসে সর্বোচ্চ ২৫ রান করেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ১৫ রান করেন ডনোভান ফেরেইরা, ওটনেইল বার্টম্যান ১২ এবং করবিন বোস করেন ১১ রান।
পাকিস্তানের হয়ে ৪ উইকেট নেন ফাহিম আশরাফ, সালমান মির্জা নেন ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট, নাসিম শাহ নেন ২ উইকেট। ১ উইকেট নেন আবরার আহমেদ।
জবাব দিতে নেমে ৫৪ রানের জুটি গড়েন সাহিবজাদা ফারহান ও সাইম আইয়ুব। ২৩ বলে ২৮ রান করেন সাহিবজাদা ফারহান, ৩৮ বলে ৭১ রানে অপরাজিত থাকেন সাইম আইয়ুব এবং বাবর আজম অপরাজিত থাকেন ১৮ বলে ১১ রান করে। শেষ পর্যন্ত ১৩.১ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান।
আইএইচএস/