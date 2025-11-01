মাত্র ১১ রান করেই বিশ্ব রেকর্ড বাবর আজমের
সিরিজের প্রথম ম্যাচেই সুযোগ ছিল রেকর্ডটা গড়ার? কিন্তু ওই ম্যাচেই শূন্য রানে আউট হয়ে গিয়েছিলেন বাবর আজম। লাহোরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, বাবর আজমের রেকর্ডটি নিজেদের চোখে দেখার জন্য।
কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা এত কম রান করেছিলো যে, এই ম্যাচেও রেকর্ডটা বাবর গড়তে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকা ১১০ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল।
পাকিস্তানের দুই ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান এবং সাইম আইয়ুব মিলে জয়ের দিকে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। ৫৪ রানের জুটি গড়ে ফেলেছিলো তারা দু’জন। লাহোরের দর্শকরাও যেন অস্থির হয়ে উঠছিলেন- বাবর আজম কখন মাঠে নামবেন, কখন রেকর্ড গড়বেন সেটাই দেখতে চাচ্ছিলেন।
৫৪ রানের মাথায় সাহিবজাদা ফারহান আউট হওয়ার পরপরই উল্লাসে ফেটে পড়ে লাহোরের দর্শকরা। দেখে যেন মনে হচ্ছিল, প্রতিপক্ষ দলের কোনো ব্যাটার আউট হয়েছেন। কিন্তু না, সাহিবজাদা ফারহান আউট হওয়ার অর্থ, বাবর আজমের মাঠে নামার সুযোগ তৈরি হওয়া।
বাবর আজম মাঠে নেমেই বাউন্ডারি মেরে লাহোরের দর্শকদের মাতিয়ে তুললেন। একপ্রান্তে সাইম আইয়ুব ৩৮ বলে ৭১ রানের ঝোড়ো ইনিংস। তবে, ঠিকই প্রয়োজনীয় ৯ রান তুলে ফেললেন বাবর আজম। ১১ বলে ৯ রান করেই রোহিত শর্মাকে ছাড়িয়ে গেলেন তিনি। তখনই লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম তাকে শ্রদ্ধা জানালো।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবরের রান এখন ১২৩ ইনিংসে ৪২৩৪। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে ফেলা রোহিতের রান ১৫১ ইনিংসে ৪২৩১। অর্থ্যাৎ, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবর আজমই এখন সর্বোচ্চ রানের অধিকারী। শেষ পর্যন্ত বাবর আজম অপরাজিত থাকেন ১১ রানে।
