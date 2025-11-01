  2. খেলাধুলা

বিসিবির সঙ্গে গামিনির ১৫ বছরের সম্পর্কের ইতি

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
বিসিবির সঙ্গে গামিনির ১৫ বছরের সম্পর্কের ইতি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) তাদের প্রধান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার সঙ্গে দীর্ঘ ১৫ বছরের সম্পর্কের ইতি টানছে। নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে এই সিদ্ধান্ত।

গামিনি ২০১০ সাল থেকে বিসিবির প্রধান কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে তার চুক্তি আরও এক বছরের জন্য নবায়ন করা হলেও, বিসিবি জানিয়েছে তারা চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করতে যাচ্ছে।

এক বিসিবি কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেন, তার (গামিনি) চুক্তি অনুযায়ী যদি আমরা মেয়াদ শেষের আগে সম্পর্ক শেষ করতে চাই, তাহলে তাকে দুই মাসের বেতন দিতে হবে। আমরা সেই সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

দীর্ঘদিন ঢাকা মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে দায়িত্ব পালন করছিলেন গামিনি। সম্প্রতি তাকে রাজশাহীতে বদলি করা হয়। জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়ান কিউরেটর টনি হেমিংস ফিরে আসার পর থেকেই গামিনির সঙ্গে বোর্ডের সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়।

খবরে আরও জানা যায়, হেমিংস বিসিবি ছেড়ে যান মূলত গামিনির অনাগ্রহের কারণেই। কারণ তিনি মাঠের পিচ সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করতেন।

গামিনির মেয়াদকালে দেশের বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ম্যাচেই ধীরগতির ও নিচু বাউন্সের উইকেট হয়েছে, সমালোচনাও হয়েছে। শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা একমাত্র কিউরেটর হিসেবেও তিনি বিসিবির ইতিহাসে অনন্য। তবে এই রেকর্ডই এখন পর্যালোচনার মুখে।

এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।