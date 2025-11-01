  2. খেলাধুলা

ভালো ব্যাটার চোখে পড়ছে না বাশারের

নেটে ব্যাটিং করা আর ম্যাচে পারফর্ম করা ভিন্ন জিনিস

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
নেটে ব্যাটিং করা আর ম্যাচে পারফর্ম করা ভিন্ন জিনিস

বাংলাদেশের ব্যাটারদের খেলার মান কি আগের চেয়েও খারাপ হয়ে গেল? তাদের এত খারাপ খেলার কারণ কী? জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও দেশের অন্যতম সফল ব্যাটার হাবিবুল বাশার সুমন সে কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময় স্বচ্ছন্দে ও সাবলীল ঢঙে ভালো খেলার মতো ব্যাটার আমরা পাচ্ছি না। আমার চোখে সে অর্থে ভালো ব্যাটারই চোখে পড়ছে না। আমি জানি না, এত খারাপ খেলার সত্যিকার কারণটা কী।’

নিজেই উত্তর খুঁজতে গিয়ে বাশার বলেন, ‘ব্যাটিং ইমপ্রুভ করার সবচেয়ে বড় উপাদান হলো ভালো উইকেটে খেলা। এখন মোটামুটি ভালো উইকেটেই খেলেন আমাদের ক্রিকেটাররা। গত বিপিএল খুব ভালো উইকেটে হয়েছে। আমরা যতগুলো বিপিএল খেলেছি, আমার মনে হয় ‘বেস্ট’ উইকেট ছিল গতবার। কাজেই উইকেট নিয়ে অভিযোগ দিয়ে লাভ নেই। উইকেট ভালো হচ্ছে।’

তাহলে ভালো খেলতে না পারার কারণ কী? এবার খানিক ভেবে জবাব দিলেন বাশার। বললেন, ‘একটা হতে পারে যে, আমাদের ক্রিকেটাররা জাতীয় দলের অ্যাসাইনমেন্টের বাইরে থাকার সময়টা ঘুরে-ফিরে রাজধানী ঢাকাতেই কাটায়। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সেন্টার উইকেট, পাশের ইনডোরের পিচ, না হয় একাডেমি মাঠের উইকেটে বছরের বেশি সময় নেটে ব্যাটিং করে। ঢাকার বাইরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা হচ্ছে কম। আমরা এখন অফসিজনে বা জাতীয় দলের কার্যক্রমের বাইরে মূল সময়টা না খেলে নেটেই কাটাই, খেলার মাঠে নয়।’

‘মোদ্দা কথা, আমার মনে হয় আমাদের ক্রিকেটাররা, বিশেষ করে ব্যাটাররা মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট খেলছে অনেক কম। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের চেয়ে নেট ও সেন্টার উইকেটেই বেশি সময় কাটছে তাদের। যে যাই বলুক, যত আধুনিক, অত্যাধুনিক প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিই থাকুক না কেন; সেন্টার উইকেটের নেটে ব্যাটিং করা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট ম্যাচ খেলা ও প্রতিযোগিতামূলক আসরে পারফর্ম করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। দুটোর আবেদন, গুরুত্ব, অ্যাপ্রোচ ও অ্যাপ্লিকেশনও আলাদা।’

তবে কি প্রকৃত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে খানিক ঘাটতি ও কমতি থেকে যাচ্ছে? মানে ক্রিকেটাররা, বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট কম খেলার কারণে কি মানসিক প্রস্তুতিটা কম হয়ে যাচ্ছে? হাবিবুল বাশার সরাসরি তা না বললেও, যা বলেছেন, তার অর্থ কিন্তু তাই দাঁড়ায়।

ক্রিকেটারদের এ ব্যর্থতা উত্তরণে ক্রিকেট বোর্ড তথা বিসিবি কী করতে পারে? হাবিবুল বাশারের ব্যাখ্যা, ‘আমরা (বিসিবি) দুটো জিনিস করতে পারি। এক, ভালো উইকেটে খেলার ব্যবস্থা করা আর ভালো মানের কোচ আনা। আমার মনে হয়, দুটি কাজই ঠিকঠাক হচ্ছে। আগের চেয়ে আমাদের দেশের উইকেট ভালো হয়েছে। আর বয়সভিত্তিক থেকে শুরু করে প্রায় সব পর্যায়েই আমাদের হাই প্রোফাইল কোচও আছে।’

বাশার যোগ করেন, ‘জাতীয় দলের যারা কোচ আছেন, তাদের মান নিয়ে আমার সংশয় নেই। তারা যথেষ্ট যোগ্য। আমি মনে করি না, এখন যারা জাতীয় দলে খেলছে, তাদের জন্য আরও নতুন কোচ আনার দরকার আছে। আমরা যদি লং টার্মের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমাদের নিচ থেকে চিন্তা করা উচিত। কোচ যদি আনতেই হয়, তবে আনা উচিত এজ লেভেলে, না হয় এইচপিতে। জাতীয় দলে নয়। ভালো কোচ দিয়ে কাজ করতে হবে নিচের দিকে।’

এআরবি/এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।