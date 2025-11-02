  2. খেলাধুলা

মেসির গোলেও শেষ রক্ষা হলো মিয়ামির

প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
প্লে-অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচ ন্যাশভিলে এফসিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল ইন্টার মিয়ামি। দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলেই সিরিজটা মিয়ামির হয়ে যেতো। তৃতীয় ম্যাচে আর যেতে হতো না সিরিজটিকে; কিন্তু জিওডিস পার্কে গিয়ে স্বাগতিক ন্যাশভিলের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেলো ইন্টার মিয়ামি। লিওনেল মেসি গোল করেও দলকে হার থেকে রক্ষা করতে পারলেন না।

মেজর লিগ সকার (এমএলএস) প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে দ্বিতীয় লেগ শেষে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আগামী সপ্তাহে ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলে।

প্রথম লেগে মেসির জোড়া গোলে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছিল মিয়ামি। তবে শনিবার ন্যাশভিলের মাঠে ম্যাচের প্রথমার্ধেই গোল খেয়ে চাপে পড়ে দলটি। স্যাম সারিজ এবং জশ বাওয়ারের গোলে প্রথম ৪৫ মিনিটে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ন্যাশভিলে।

মিয়ামির গোলরক্ষক রোকো রিওস নোভোর ভুলে পেনাল্টি পায় ন্যাশভিলে, যা থেকে প্রথম গোলটি করেন সারিজ। এরপর কয়েকটি দারুণ সুযোগ পেলেও মিয়ামি গোলের দেখা পায়নি- মেসি পোস্টের বাইরে মেরে দেন, সুয়ারেজের শট লাগে পোস্টে।

প্রথমার্ধের শেষদিকে হ্যানি মুখতারের কর্নার থেকে বাওয়ারের শট জালে জড়ালে ২–০ ব্যবধান তৈরি হয়। দ্বিতীয়ার্ধে মিয়ামি বলের দখল রাখলেও কার্যকর কিছু করতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত মেসিই দলকে আশা জাগান। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে বক্সের বাইরে থেকে নেটের ছাদে বাঁ পায়ের জোরালো এক শটে গোল করেন তিনি— যা ছিল তার টানা চতুর্থ ম্যাচে গোল। তবে তাতে লাভ হয়নি, কারণ ন্যাশভিল বাকি সময় ডিফেন্স করে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

