টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর ঘোষণা কেন উইলিয়ামসনের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তবে তিনি টেস্ট ও ওয়ানডে ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। ডিসেম্বরের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়েই শুরু করবেন নতুন অধ্যায়।

৩৫ বছর বয়সী উইলিয়ামসন ২০১১ সালের অক্টোবরে টি–টোয়েন্টি অভিষেকের পর থেকে ৯৩ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি করেছেন ২,৫৭৫ রান, গড় ৩৩.৪৪, ফিফটি ১৮টি, সর্বোচ্চ স্কোর ৯৫ রান। নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭৫টি ম্যাচে, যার মধ্যে রয়েছে দুটি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল (২০১৬ ও ২০২২) এবং একটি ফাইনাল (২০২১)।

টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর প্রসঙ্গে উইলিয়ামসন বলেন, ‘এই ফরম্যাটে দীর্ঘ সময় ধরে খেলে অনেক সুন্দর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তবে এখনই সময় দল ও নিজের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। এটি দলকে ভবিষ্যতের জন্য স্পষ্টতা দেবে, বিশেষ করে আগামীর টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমাদের দলে অনেক প্রতিভাবান টি–টোয়েন্টি খেলোয়াড় আছে। এখন তাদের সময় এসেছে নিজেদের প্রস্তুত করার।’

নিউজিল্যান্ড দলের প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার বলেন, ‘খেলোয়াড় হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবেও উইলিয়ামসন অসাধারণ। তার নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতা ও মানসিক দৃঢ়তা দলকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তার সিদ্ধান্তকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।’

এর আগে উইলিয়ামসন সীমিত ওভারের নেতৃত্ব মিচেল স্যান্টনারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এখন সেই দলে তার জায়গা নিচ্ছেন তরুণ রাচিন রাবিন্দ্রা, আর টিম সেইফার্ট, টিম রবিনসন ও মার্ক চ্যাপম্যান লড়ছেন স্থায়ী জায়গার জন্য।

উইলিয়ামসন বলেন, ‘মিচ দারুণ অধিনায়কত্ব করছে। সে এই ফরম্যাটে অনেকদিন ধরে খেলছে এবং দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এখন তাদের সময় এসেছে ব্ল্যাক ক্যাপসকে আরও এগিয়ে নেওয়ার।’

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, উইলিয়ামসন নভেম্বরের ২৬ তারিখ থেকে প্লানকেট শিল্ডে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে অকল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন। এটি হবে ডিসেম্বরের ২ তারিখে শুরু হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি।

নিউজিল্যান্ড প্রধান নির্বাহী স্কট উইনিক বলেন, ‘কেনের পারফরম্যান্স এবং নেতৃত্ব নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ২০২১ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে তার ৮৫ রানের ইনিংস ছিল নিউজিল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে স্মরণীয় পারফরম্যান্সগুলোর একটি।”

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাইব কেন যতদিন সম্ভব নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলুক। তবে যখনই সে বিদায় নেবে, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট তাকে কিংবদন্তির মর্যাদা দেবে।’

টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও উইলিয়ামসন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলতে থাকবেন, সাম্প্রতিক সময়ে তিনি ইংল্যান্ডের লন্ডন স্পিরিট ও মিডলসেক্সের হয়ে খেলেছেন।

সংক্ষেপে উইলিয়ামসনের টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ার

ম্যাচ: ৯৩, রান: ২,৫৭৫, গড়: ৩৩.৪৪, ফিফটি: ১৮, সর্বোচ্চ ইনিংস: ৯৫, অধিনায়কত্ব: ৭৫ ম্যাচ, বিশ্বকাপ ফাইনাল: ১ (২০২১)।

