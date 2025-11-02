  2. খেলাধুলা

বৃষ্টির কবলে পড়েছে নারী বিশ্বকাপের ফাইনাল

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা- দু’দলই। তবে, যতোই প্রস্তুতি নিক, মুম্বাইয়ের আবহাওয়া চোখ রাঙাচ্ছিল ফাইনাল ঘিরে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে সবাই ছিল শঙ্কিত।

অবশেষে সে শঙ্কাই সত্যি হলো। নবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গড়ানোর কথা নারী বিশ্বকাপ ফাইনাল। বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টায় টস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু মুম্বাইয়ের আকাশ কালো করে দুপুর থেকেই বৃষ্টি ঝরতে থাকে।

স্টেডিয়ামের উইকেট, আউটফিল্ড- পুরোটাই ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। বিকাল সোয়া তিনটা নাগাদ বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যায়। ক্রিকইনফোর রিপোর্টে লেখা হচ্ছে, মুষলধারে বৃষ্টি। এ অবস্থায় ম্যাচ নিয়েই শঙ্কায় পড়ে গেছে সবাই।

বৃষ্টি শেষে ম্যাচ শুরু করা গেলেও, নিশ্চিত ওভার কেটে নেওয়া হবে দুই দলের কাছ থেকে।

আইএইচএস/

