আগের ম্যাচে রোহিত, পরের ম্যাচে কোহলিকে পেছনে ফেলনে বাবর
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আগের ম্যাচেই মাত্র ১১ রান করেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী হলেন বাবর আজম। ১২৩ ইনিংসে ৪২৩৪ রান করে পেছনে ফেলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে ফেলা রোহিতের রান ১৫১ ইনিংসে ৪২৩১।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের ইনিংসে এখন এভারেস্টের চূড়ায় অবস্থান করছেন পাকিস্তানের বাবর আজম। এবার তিনি পেছনে ফেললেন ভারতের আরেক কিংবদন্তী বিরাট কোহলিকে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪৭ বল খেলে ৬৮ রান করেন বাবর আজম। তার এই ইনিংসের ওপর ভর করে ৬ বল হাতে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান।
সে সঙ্গে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৪০টি হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন বাবর। এতদিন ৩৯টি করে হাফ সেঞ্চুরি নিয়ে বিরাট কোহলির সমতায় ছিলেন তিনি। এখন ৪০ হাফ সেঞ্চুরিতে এককভাবে উঠে এলেন শীর্ষে।
ভারতের সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাফ সেঞ্চুরি ৩৭টি। বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা- দু’জনই এরই মধ্যে টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরে চলে গেছেন। বাবর আজম খেলছেন এখনও এবং নিজের রেকর্ডকে প্রতিনিয়ত ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যেতে থাকবেন।
আইএইচএস/