সাঞ্জুর বদলে চেন্নাইয়ের দুই ক্রিকেটার চায় রাজস্থান

সাঞ্জুর বদলে চেন্নাইয়ের দুই ক্রিকেটার চায় রাজস্থান
সাঞ্জু স্যামসন রাজস্থান রয়্যালস ছাড়তে চান। গত মৌসুমের পরই তিনি এ কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। এবার সাঞ্জুকে নিতে চাইছে চেন্নাই সুপার কিংস। তবে তার বদলে চেন্নাইয়ের কাছে দুই ক্রিকেটার দাবি করেছে রাজস্থান।
শুক্রবার আইপিএলের ১০ দলকে জানিয়ে দিতে হবে, তারা কাদের ধরে রেখেছে ও কাদের ছেড়ে দিয়েছে। আগামী মাসে হবে মিনি নিলাম।
সাঞ্জুকে নেওয়ার ব্যাপারে রাজস্থানের সঙ্গে কথা অনেকটাই এগিয়েছে চেন্নাইয়ের। তার বদলে চেন্নাইয়ের কাছ থেকে রবীন্দ্র জাজেজা ও স্যাম কারেনকে চেয়েছে রাজস্থান। তাতে রাজি চেন্নাই। তবে জাদেজার সম্মতির পরেই তাকে ছাড়া হবে বলে জানিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
এই জল্পনার মাঝেই রাজস্থানের নতুন বায়নার কথা শোনা যাচ্ছে। ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ জানিয়েছে, কারেনের বদলে অন্য এক বিদেশিকে ছাড়ার দাবি করেছে রাজস্থান। তাদের নতুন দাবি, জাদেজার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার পেসার মাথিশা পাথিরানাকে ছাড়তে হবে।
যা খবর, তাতে রাজস্থানের এই দাবি মানবে না চেন্নাই। জাদেজা ও কারেনকে ছাড়তে রাজি হলেও পাথিরানাকে কোনওভাবেই ছাড়তে রাজি নন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা। এই বিষয়ে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ধোনি। অন্য কোনও বিকল্প বার করা যায় কিনা ভেবে দেখছেন তারা।
জাদেজা তার আইপিএল ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি দিন খেলেছেন চেন্নাইয়ে। তবে তার শুরুটা হয়েছিল রাজস্থানে। প্রথম বছর রাজস্থানের হয়েই আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এই অলরাউন্ডার।
অন্যদিকে রাজস্থানের হয়ে ১১ বছর খেলেছেন সঞ্জু। অধিনায়কত্বও করেছেন। তবে একই দলে আর থাকতে চাইছেন না উইকেটরক্ষক এই ব্যাটার। তারপর থেকেই আলোচনা চলছে।
এমএমআর/এমএস