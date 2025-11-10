সাকিবকে ছাড়িয়ে রেকর্ড গড়ার হাতছানি তাইজুলের

সাকিবকে ছাড়িয়ে রেকর্ড গড়ার হাতছানি তাইজুলের
আগামীকাল মঙ্গলবার সিলেট আন্তর্জাতিক কিকেট স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে বাংলাদেশ। এই টেস্টেই বড় এক রেকর্ডের হাতছানি তাইজুল ইসলামের সামনে।
আইরিশদের বিপক্ষে ৯ উইকেট পেলেই কিংবদন্তি সাকিব আল হাসানকে ছুঁয়ে ফেলবেন তাইজুল। এখন পর্যন্ত দেশের টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি সাকিব। ২৪৬ উইকেট নিয়ে তিনি আছেন শীর্ষে। তাইজুল ইসলামের উইকেটসংখ্যা ২৩৭টি।
সাকিব ২৪৬ উইকেট পেয়েছেন ৭১ টেস্টে। তাইজুলের সুযোগ আছে আরও কম টেস্টেই তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। ২৩৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি ৫৫ টেস্টে, আগামীকাল নামবেন ৫৬তম টেস্ট খেলতে।
৫৪ টেস্টে ২০৫ উইকেট নিয়ে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। পরের দুটি অবস্থান মোহাম্মদ রফিক (১০০) আর মাশরাফি বিন মর্তুজার (৭৮)।
এমএমআর/জেআইএম