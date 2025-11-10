  2. খেলাধুলা

আশরাফুলকে নিয়ে প্লেয়াররা এক্সাইটেড: শান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:০২ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
আয়ারল্যান্ডের সাথে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য যে দলটি গড়া হয়েছে, তার দু’জন মাত্র ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুলের সাথে টেস্ট খেলেছেন। একজন মুশফিকুর রহিম। অন্যজন মুমিনুল হক।

বর্তমান টেস্ট দলে থাকা ১৪ ক্রিকেটারের বাকিরা কেউই মোহাম্মদ আশরাফুলের সাথে জাতীয় দলে খেলেননি। তাই ড্রেসিং রুম শেয়ার করার প্রশ্নই আসে না। বেশির ভাগই তার খেলা টিভিতে দেখেছেন।

তবে এবার নাজমুল হোসেন শান্ত, সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, লিটন দাস, জাকের আলী অনিকরা ব্যাটিং কোচ হিসেবে মোহাম্মদ আশরাফুলকে খুব কাছ থেকে পাচ্ছেন। আশরাফুল তাদের নিয়ে কাজ করছেন। অল্প সময়ে ব্যাপক রদবদল করার সুযোগ নেই। টেকনিক-স্কিল নিয়ে কাজ করার তেমন সময়ও নেই। এ স্বল্প সময়ে আশরাফুল তার খেলোয়াড়ী জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন। ছোট খাট ভুল ত্রুটি শুধরে দিচ্ছেন; এই যা।

এক সময় যার খেলা টিভিতে দেখেছেন। যার অপরূপ ব্যাটিং শৈলি, বাহারি আর চটকদার স্ট্রোক প্লে’র অনুপম প্রদর্শনী দেখে পুলকিত হতেন, সেই আশরাফুল এখন টাইগারদের হাতে-কলমে ব্যাটিং শেখাচ্ছেন, তাদের নিয়ে কাজ করছেন। কেমন লাগছে? অনুভুতি কেমন? আশরাফুলের কোচিং কেমন লাগছে সবার? আশরাফুল কি করতে পারবেন বলে মনে হয়? নানা কৌতুহলি প্রশ্ন অনেকের মুখে।

অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত নিজেই দিয়েছেন সে সব প্রশ্নের উত্তর। আজ সোমবার দুপুরে সিলেট স্টেডিয়ামে প্রেসের সামনে কথা বলতে এসে নতুন ব্যাটিং কোচ আশরাফুলকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শান্ত বলেন, ‘আমরা সবাই খুব এক্সাইটেড। উনার (আশরাফুলের) এক্সপেরিয়েন্স, এত বছর ক্রিকেট খেলেছেন, তারপর এখন কোচ হয়ে এসেছেন। যখন তিনি (আশরাফুল) খেলতেন, টিভিতে খেলা দেখেছি। তাই তার সাথে ড্রেসিং রুম ওইভাবে শেয়ার করার সুযোগ হয়নি। প্লেয়াররা সবাই এক্সাইটেড।’

তবে যেহেতু একটি মাত্র সিরিজের জন্য তাকে ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ স্বল্প সময়ে আশরাফুল কতটা কি করতে পারবেন? বিশেষ করে টেকনিক্যাল বিষয়ে কাজ করার কতটা ফুরসত মিলবে? শান্ত সংশয়ে।

বাট ভেরি ডিফিকাল্ট আসলে উনি কতটুকু কাজ করতে পারবেন টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে, আমি যতটুকু জানি যে এই সিরিজের জন্য এসেছেন। বাট উনি উনার এক্সপেরিয়েন্সটা যতটুকু সম্ভব শেয়ার করছেন। আই হোপ উনার এক্সপেরিয়েন্সটা আমাদের কাজে দিবে।

