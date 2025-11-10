বিসিবির প্রেস কনফারেন্স বয়কট সাংবাদিকদের

বিসিবির প্রেস কনফারেন্স বয়কট সাংবাদিকদের
বিসিবির সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করলো ক্রীড়া সাংবাদিকরা। আজ পড়ন্ত বিকেলে পাঁচ তারকা হোটেল সোনারাগাঁও প্যান প্যাসিফিকে ঘটলো এ অভাবনীয় ঘটনা।
গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার জন্য বিকেল চারটায় মিডিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বিসিবি। কিন্তু চারটা থেকে ৫টা পর্যন্ত হোটেল লবির বাইরে প্রায় ঘন্টা খানেক অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তবুও বিসিবির অনুমতি না থাকায় তারা প্রেস কনফারেন্স হলে প্রবেশ করতে পারেনি। যে কারণে প্রিন্ট, টিভি ও অনলাইন সাংবাদিকরা শেষ পর্যন্ত বিসিবির প্রেস কনফারেন্স কভার না করেই ফিরে গেছেন নিজ নিজ গন্তব্যে।
বলে রাখা ভাল, আজ ১০ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশ অভিষেক টেস্টের ২৫ বছর পূর্তির দিন। জানা গেছে, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল গতকাল রোববার ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথমদিন সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, আগামীকাল (আজ) ১০ নভেম্বর আমরা ফর্মালি বাংলাদেশের টেস্ট খেলার ২৫ বছর উদযাপন করবো।
তারই ধারাবাহিকতায় বিসিবি থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজ সোমবার বিকেল ৪টায় সাংবাদিকদের হোটেল সোনারগাঁও প্যান প্যাসিফিকের বলরুমে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আর সাংবাদিকরা তাতে অংশ নেওয়ার জন্যই যথা সময়ে উপস্থিত হন। কিন্তু ৪টা, সোয়া ৪টা, সাড়ে ৪টা, পৌনে ৫টা এমনকি বিকেল ৫টার সময়ও সাংবাদিকরা সোনারগাঁও হোটেলের বল রুমে প্রবেশ করতে পারেননি।
সাংবাদিকদের হোটেল লবির বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পরে বিকেল ৫টার পর জানা যায়, ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়ার উপস্থিতিতে কেক কেটে বাংলাদেশের টেস্ট খেলার ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করা হয়। সেই কেক কাটা শেষে বিসিবি সভাপতি কথা বলতে গেলে সাংবাদিকরা আর তার আনুষ্ঠানিক প্রেস মিট কভার করেননি। হোটেল প্রাঙ্গন ত্যাগ করেন।
বিসিবির কর্তাদের কেউ কেউ সাংবাদিকদের বুঝিয়েসুঝিয়ে প্রেস কনফারেন্সে অংশ নেয়ার অনুরোধ করেন; কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি সময় সোনারগাঁও প্যান প্যাসিফিকের লবির বাইরে গরমে দাড়িয়ে থাকা সাংবাদিকদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় তারা আর কেউ বিসিবি প্রধানের প্রেস কনফারেন্স কভার করেননি।
