বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড সিলেট টেস্ট
লাল বলের লড়াইয়ে নতুন সূচনার অপেক্ষা
দীর্ঘ বিরতির পর আবারও লাল বলের ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ এবং আয়ারল্যান্ড। আজ (মঙ্গলবার) আর কিছুক্ষণ পর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে দুই দলের মধ্যকার দুই টেস্ট ম্যাচের প্রথমটি। পাঁচ মাস পর টেস্ট খেলতে নামছে বাংলাদেশ, অন্যদিকে আয়ারল্যান্ড গত ফেব্রুয়ারিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট জয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফিরছে মাঠে।
দীর্ঘদিন টেস্ট না খেলা দুই দলই সিলেটে নামছে নতুন করে শুরু করার প্রত্যাশায়। শেষবার টেস্টে তারা মুখোমুখি হয়েছিল ২০২৩ সালে, যেখানে বাংলাদেশ জয় পেয়েছিল। এবারও নিজেদের ঘরের মাঠে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে মরিয়া নাজমুল হোসেন শান্তর দল।
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি পারফরম্যান্স উত্থান-পতনে ভরা হলেও, সিলেটের কন্ডিশন সেই প্রভাব কমাবে বলে আশা করছে টাইগাররা। তবে পাঁচ মাস টেস্ট না খেলার প্রভাব কতটা পড়বে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
তাইজুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান মিরাজের স্পিন যুগল এই ম্যাচে হতে পারে বাংলাদেশের মূল শক্তি। পাশাপাশি সিলেটের উইকেটে সামান্য বাউন্স থাকায় এবাদত হোসেন ও হাসান মাহমুদও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। দলে রয়েছেন খালেদ আহমেদ, নাহিদ রানা ও নবাগত বাঁ-হাতি স্পিনার হাসান মুরাদও। একাদশে কারা থাকেন, সেটাও এখন দেখার বিষয়।
ব্যাটিংয়ে নেতৃত্ব দেবেন অধিনায়ক নজমুল হোসেন শান্ত। ওপেনিংয়ে ফিরেছেন মাহমুদুল হাসান জয়, সঙ্গে থাকবেন সাদমান ইসলাম, যিনি এ বছর টেস্টে গড় ৪০.৫৭ নিয়ে খেলছেন। অভিজ্ঞ মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাসের ওপর থাকবে মিডল অর্ডার সামলানোর দায়িত্ব।
বিদেশের মাটিতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই টেস্ট খেলতে নামছে আয়ারল্যান্ড। এ বছর মাত্র একটি টেস্ট খেলেছে তারা। দলটিতে রয়েছে চার নবাগত ক্রিকেটার- কেড কারমাইকেল, স্টিফেন ডোহেনি, জর্ডান নিল ও লিয়াম ম্যাকার্থি। লেগ-স্পিনার গ্যাভিন হোইও সম্ভাব্য অভিষিক্ত হতে পারেন।
অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবিরনির সঙ্গে অভিজ্ঞ পল স্টার্লিং ও হ্যারি টেকটর দলের ভরসা। মিডল-অর্ডারে কার্টিস ক্যাম্ফার, লরকান টাকার ও অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।
বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক নজমুল হোসেন শান্ত সর্বশেষ টেস্টের পর নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগের ইঙ্গিত দিলেও বোর্ড তাকে ২০২৭ পর্যন্ত দায়িত্বে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শান্তও সে অনুরোধ রেখে নেতৃত্বে ফিরেছেন। এটি তার নেতৃত্বে নতুন অধ্যায় হতে পারে।
অন্যদিকে, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন আয়ারল্যান্ডের একমাত্র অলরাউন্ডার যিনি টেস্টে ৫০০ রান ও ২৫ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষ টেস্টে ৯০ রানের পাশাপাশি ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষেও তিনি ৬ উইকেট নিয়েছিলেন।
