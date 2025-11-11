টেস্ট অভিষেক হলো হাসান মুরাদের, আরা যারা একাদশে
বয়স ২৪ পার হয়ে গেছে। এরই মধ্যে খেলেছেন ২টি টি-টোয়েন্টি। এবার টেস্ট অভিষেকও হলো বাঁ-হাতি অর্থোডক্স স্পিনার হাসান মুরাদের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ সিলেট টেস্টে তার মাথায় টেস্ট ক্যাপ পরিয়ে দেয়া হয়।
অন্যদিকে আয়ারল্যান্ড একাদশেও অভিষেক হয়েছে দুই ক্রিকেটাররে। ১৯ বছর বয়সী জর্ডান নেইল এবং ব্যাটার কেড কারমাইকেলের।
বাংলাদেশ একাদশ
সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, নজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস (উইকেটকিপার), মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, হাসান মুরাদ, নাহিদ রানা, হাসান মাহমুদ।
আয়ারল্যান্ড একাদশ
অ্যান্ডি বালবার্নি (অধিনায়ক), পল স্টার্লিং, কেড কারমাইকেল, হ্যারি টেকটর, কার্টিস ক্যাম্ফার, লরকান টাকার (উইকেটকিপার), জর্ডান নেইল, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথ্যু হামফ্রিস, ক্রেইগ ইয়ং।
