প্রথম ওভারেই আইরিশ অধিনায়ককে ফেরালেন হাসান মাহমুদ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৭ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদশে দলে দুই পেসার, তিন স্পিনার। দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানাকে দিয়েই বোলিংয়ের সূচনা করালেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। উদ্দেশ্য সকালের শিশির ভেজা উইকেটে যদি দ্রুত দু‘একটি উইকেট নেয়া যায়!

অধিনায়কের পরিকল্পনা সফল। ইনিংসের একেবারে প্রথম ওভারেই ব্রেক থ্রু এনে দিলেন পেসার হাসান মাহমুদ। প্রথম ওভারের চতুর্থ বলে তার বলে লেগ বিফোর হয়ে গেলেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবিরনি। ৪ বল খেলে কোন রান না করেই আউট হন তিনি। স্কোরবোর্ডেও ততক্ষণে কোনো রান যোগ হয়নি।

এ রিপোর্ট লেখার সময় আয়ারল্যান্ডের রান ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ২৩। ১১ রান নিয়ে পল স্টার্লিং ও ১২ রান নিয়ে ব্যাট করছেন ওয়ানডাউনে নামা, অভিষিক্ত কেড কারমাইকেল।

বাংলাদেশ একাদশ

সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, নজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস (উইকেটকিপার), মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, হাসান মুরাদ, নাহিদ রানা, হাসান মাহমুদ।

আয়ারল্যান্ড একাদশ

অ্যান্ডি বালবার্নি (অধিনায়ক), পল স্টার্লিং, কেড কারমাইকেল, হ্যারি টেকটর, কার্টিস ক্যাম্ফার, লরকান টাকার (উইকেটকিপার), জর্ডান নেইল, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথ্যু হামফ্রিস, ক্রেইগ ইয়ং।

