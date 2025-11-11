  2. খেলাধুলা

ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন জিম্বাবুয়ের মুজারাবানি

প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
আফগানিস্তান সরে যাওয়ায় পাকিস্তানের মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলবে জিম্বাবুয়ে। পিঠের চোটের কারণে সেই সিরিজের দল থেকে ছিটকে গেছেন দলটির নিয়মিত পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি।

অভিজ্ঞ এই পেসারের ঘাটতি পূরণে স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ১৯ বছর বয়সী তরুণ পেসার নিউম্যান নিয়ামহুরি।

চোটের কারণে মুজারাবানি ছিটকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন সেই সিকান্দার রাজার দলে। সর্বশেষ ঘরের মাটিতে খেলা আফগানিস্তান সিরিজ থেকে। সেই সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ মিস করেন মুজারাবানি। প্রথম ম্যাচে ৪১ রান খরচায় শিকার করেছিলেন ২ উইকেট।

নিয়ামহুরি জিম্বাবুয়ের হয়ে বাকি দুই সংস্করণে অভিষেক করেছেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর খেলেছেন ৪টি করে টেস্ট ও ওয়ানডে। গত জুলাইতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টির ত্রি-দেশীয় সিরিজে প্রথমবার ডাক পেলেও হয়নি অভিষেক।

পাকিস্তানের মাটিতে আসন্ন সেই টি-টোয়েন্টি সিরিজে জিম্বাবুয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে আগামী ১৭ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানে বিপক্ষে। সিরিজের অন্য প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৯ নভেম্বর একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে সিকান্দার রাজার দল।

এরপর ২৩ ও ২৫ তারিখ লাহোরে আবারও পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলবে দলটি। টেবিলের শীর্ষ দুই দল ২৯ নভেম্বর লাহোরে ফাইনালে মুখোমুখি হবে।

ত্রি-দেশীয় সিরিজে জিম্বাবুয়ের স্কোয়াড

সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, গ্রায়েম ক্রেমার, ব্র্যাডলি ইভান্স, ক্লাইভ মাদান্দে, তিনোতেন্দা মাপোসা, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, তাদিওয়ানাশে মারুমানি, টনি মুনয়ঙ্গা, তাশিঙ্গা মুসেকিওয়া, ডিওন মায়ার্স, রিচার্ড এনগারাভা, নিউম্যান নিয়ামহুরি, ব্রেন্ডন টেলর।

