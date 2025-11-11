১০ মাসে দ্বিতীয় বিয়ে, একসঙ্গে দুই স্ত্রীর সংসার করছেন রশিদ খান?

১০ মাসে দ্বিতীয় বিয়ে, একসঙ্গে দুই স্ত্রীর সংসার করছেন রশিদ খান?
চুপিসারে দ্বিতীয় বিয়ে সেরে ফেলেছেন রশিদ খান! ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে আফগান স্পিনার বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় রশিদ দাবি করলেন, চলতি বছরের আগস্ট মাসে তিনি নিকাহ সেরেছেন। ফলে জল্পনা চলছে, আফগান স্পিনার কি একসঙ্গে দুই স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করছেন?
সোমবার রাতে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন রশিদ খান। সেখানে নিজের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘গত ২ আগস্ট, ২০২৫ আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছি। নিকাহ সেরেছি এমন একজনের সঙ্গে, যাকে ভালোবাসা এবং শান্তির প্রতীক বলা যেতে পারে। এমন একজনকেই আমি জীবনসঙ্গী হিসাবে বরাবর চেয়েছিলাম।’ তবে স্ত্রীর ছবি প্রকাশ্যে আনেননি রশিদ।
তারকা স্পিনারের কথায় স্পষ্ট, এই বিয়ের কথা এতদিন গোপন রেখেছিলেন। নতুন স্ত্রীর সঙ্গে ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় খানিকটা বাধ্য হয়েই নিকাহর কথা প্রকাশ করেছেন। ইনস্টাগ্রামে রশিদ লেখেন, ‘সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে নিয়ে একটি চ্যারিটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে খুবই অপ্রিয় কিছু ঘটনা ঘটে। তাই সকলকে সত্যিটা সোজাসুজি জানিয়ে দিতে চাই, উনি আমার স্ত্রী। আমরা একসঙ্গেই রয়েছি।’
রশিদের এই পোস্টের পরই তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। গতবছর ৩ অক্টোবর রশিদ খান ধুমধাম করে বিয়ে করেন। কাবুলের এক নামকরা হোটেলে বসে রশিদের বিয়ের বাসর। খাস পাস্তুনি পোশাকে সুসজ্জিত ছিলেন ২৬ বছরের তারকা। তিনি একা নন, বিয়ে হয় তার আরও তিন ভাইয়ের। আমির খলিল, রাজা খান ও জাকিউল্লাহর সঙ্গে রশিদও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।
ধুমধাম করে চার ভাইয়ের বিয়ের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নাসিব খান। এছাড়া মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নাজিবুল্লাহ জারদান, মুজিব উর রহমানের মতো আফগান ক্রিকেটের তারকারাও হাজির ছিলেন। শুভেচ্ছা জানায় আফগান বোর্ডও।
বছর ঘোরার আগেই ফের বিয়ে করেছেন রশিদ। ফলে প্রশ্ন উঠছে, আগের স্ত্রীর সঙ্গে কি বিচ্ছেদ হয়েছে তারকা স্পিনারের? নাকি প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে সারলেন রশিদ? উত্তর এখনও জানা যায়নি।
