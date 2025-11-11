সালমান আগার ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের তিনশ ছুঁইছুঁই পুঁজি

সালমান আগার ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের তিনশ ছুঁইছুঁই পুঁজি
রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অধিনায়ক সালমান আগার সেঞ্চুরিতে ভর করে ৫ উইকেটে ২৯৯ রানের পুঁজি দাঁড় করিয়েছে পাকিস্তান। অর্থাৎ জিততে হলে ৩০০ রান করতে হবে লঙ্কানদের।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় পাকিস্তান। সাইম আইয়ুব ফেরেন মাত্র ৬ রান করে। আরেক ওপেনার ফখর জামান ৫৫ বল খেলে করেন ৩২। মোহাম্মদ রিজওয়ানও সুবিধা করতে পারেননি, ৫ রানে থামেন তিনি।
বাবর আজম ৫১ বল খেলে করেন ২৯ রান। ৯৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বসে পাকিস্তান। সেখান থেকে পঞ্চম উইকেটে সালমান আগা আর হুসাইন তালাত ১২১ বলে যোগ করেন ১৩৮ রান। তালাত ৬৩ বলে ৬২ রানের ইনিংস খেলেন।
শেষদিকে ২৩ বলে ৩৬ রানের ক্যামিও উপহার দেন মোহাম্মদ নেওয়াজ। সালমান আগা ৮৩ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অপরাজিত থাকেন ১০৫ রানে। ৮৭ বলের ইনিংসে ৯টি বাউন্ডারি হাঁকান আগা।
ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ৫৪ রানে নেন ৩টি উইকেট।
এমএমআর