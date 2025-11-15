কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই ১৫ উইকেটের পতন

কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই ১৫ উইকেটের পতন
কলকাতা টেস্টে ঘূর্ণি পিচ বানিয়েছে ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকা তো পারছেই না, স্বাগতিক দলও এই পিচে সংগ্রাম করেছে। ইডেন গার্ডেনসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ইনিংসে ১৫৯ রানে গুটিয়ে দিয়ে দুইশও করতে পারেনি ভারত। অলআউট হয়েছে ১৮৯ রানে।
সবমিলিয়ে এই টেস্টের দ্বিতীয় দিনে পড়েছে ১৫ উইকেট। ৭ উইকেটে ৯৩ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। একটা প্রান্ত ধরে আছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ২৯ রান নিয়ে ব্যাট করছেন তিনি। ১ রানে সঙ্গে আছেন করবিন বস। প্রোটিয়াদের লিড এখন ৬৩ রানের।
প্রথম ইনিংসে ৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমে ৪০ রান তুলতে দক্ষিণ আফ্রিকা হারায় ৪ উইকেট, ৯১ রানে ৭টি। প্রথম সাত ব্যাটারের মধ্যে চারজনই ফিরেছেন দশের আগে। দুই অংক ছুঁয়েছেন তিনজন। এর মধ্যে রায়ান রিকেলটন আর উইয়ান মুল্ডার আউট হয়ে গেছেন ১১ করেই। টপঅর্ডার ব্যাটারের মধ্যে অপরাজিত আছেন কেবল বাভুমা।
ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা এখন পর্যন্ত ৪টি আর কুলদিপ যাদব শিকার করেছেন ২টি উইকেট।
এর আগে ভারতের কোনো ব্যাটারও হাফসেঞ্চুরি করতে পারেননি। ১ উইকেটে ৩৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা ভারত ৬২.২ ওভারে ১৮৯ রানে অলআউট হয়। অধিনায়ক শুভমান গিল ৩ বল খেলেই (৪ রান) ঘাড়ে আঘাত পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন। আর ব্যাটিংয়ে নামতে পারেননি।
দলের হয়ে ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন ওপেনার লোকেশ রাহুল (৩৯)। এছাড়া ওয়াশিংটন সুন্দর ২৯, রিশাভ পান্ত ও রবীন্দ্র জাদেজা করেন ২৭ রান করে।
প্রোটিয়া অফস্পিনার সিমন হার্মার নেন ৪টি উইকেট। ৩ উইকেট শিকার দীর্ঘকায় পেসার মার্কো জানসেনের।
